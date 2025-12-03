Всем,привет! Всей семьёй имели 1 день в Ханой в связи с транзитным перелётом. Очень рады, что взяли экскурсию у Сергея. читать дальше
Он действительно прекрасно украсил этот день, который запомнился. Сергей рассказчик с хорошим настроением,юмором, отличной структурой повествования, последовательностью, не забывает на чем остановился, когда отвлекают,возвращается к теме с любопытными деталями, лояльный к настроениям уставших людей (это был 9ый перелет уже за 15 дней). Что важно- держит тайминг, график,учитывает маршрут, количество точек посещения, скорость прогулки у нас была пешая. Задержался по времени оплатили 3,5ч, по факту ждали поезд в турместе и попрощались через 4,5ч. Подстроился под наш график и удобное нам место встречи. Молодец! Рекомендую!
Офигенно классная, живая экскурсия. Максимально интересно, комплексно прошлись и по истории Вьетнама с древних времен по настоящему время, как и читать дальше
чем живут сейчас во Вьетнаме. Сергей максимально подробно рассказывал и отвечал на миллион моих вопросов. На самом деле такая экскурсия должна стоить дороже (но тссс не будем об этом говорить Сергеюь😂)
Сергей рассказал все точки, где вкуснейший кофе, массаж, где тебя не разводят на чаевые (как меня развели) и тд. В общем, масса полезной и интересной информации. Спасибо!
Всё было комфортно и удобно, забрали из отеля, несмотря на то, что он был в переулке, где могут проехать только читать дальше
байки, гид встретил нас прямо в лобби. Гид был вьетнамец по имени Сон, при этом по русски он разговаривал очень хорошо, везде нам помогал) Экскурсией полностью довольны, удобные автобусы, комфортный катер, ну и самое главное виды, просто охренительно красивые виды)))
Елизавета отличный гид, которая рассказала основную историю Вьетнама и погрузила в быт и обычаи местных жителей, а также ответила на читать дальше
все интересующий вопросы. Особенность, которая понравилась, Елизавета имеет профильное образование и живет во Вьетнаме продолжительное время, поэтому в экскурсии чувствуется профессионализм и интерес к вьетнамской культуре. Однозначно могу порекомендовать экскурсию.
Отличная экскурсия! Ездили 19.11.25 Места очень красивые, было 3 высадки: 2 на островах, 1 поплавать на выбранном виде транспорта. С комфортом доставили читать дальше
до круиза, там вкусно кормили. С нами ездил Шон в качестве русскоговорящего гида, рассказал про современную жизнь во Вьетнаме, ответил на все вопросы, много шутили, в общем, хорошо провели время. Экскурсия оказалась насыщенной. Спасибо!
Нам очень понравилась обзорная экскурсия. Прошлись по центру города, Сергей рассказал, где что находится, так ориентироваться стало легче. Послушали историю читать дальше
Вьетнама, также как живут вьетнамцы сейчас, всевозможные детали в старом городе, да и вообще в Ханое. Под конец Сергей привел нас в кофейню, где просто потрясающее кофе. Позже мы поняли, что не в каждом месте оно такое. Также посоветовал другие места, что стоит попробовать.
НО на этом наши пути не разошлись! Мы не знали английского языка, да и вообще собирались сами все смотреть, так как купили гайд по Вьетнаму.
НАМ ТАК ПОВЕЗЛО, что благодаря этой обзорной экскурсии мы познакомились с Сергеем. Дальше мы съездили с ним еще на две экскурсии. В провинцию Ниньбинь, где невероятной красоты природа. Еще на производство ароматических палочек, и на изготовление традиционных шляп нон-ла. МЫ БЫЛИ В ВОСТОРГЕ от всего!!! Осталось уйма впечатлений!!! Ко всему этому хочется добавить, что Сергей вежливый, интересный и приятный мужчина, просто отличная компания. Видно, что человек выкладывается по полной. Также Сергей отличный фотограф!!!
Выражаем огромную благодарность Сергею за проведенную познавательную экскурсию. Получили массу незабываемых эмоций. Ответил на все вопросы. Интеллигентный, эрудированный, позитивный, очень приятный в общении человек Рекомендуем!
Выбирая экскурсию, всегда читаю отзывы. В этот раз они также помогли. Отличная экскурсия с глубоким погружением в историю. Не смотря читать дальше
на дождь мы не спеша прогулялись по историческому центру Ханоя. Поговорили о современной жизни Вьетнам. Сергей рекомендовал театр на воде, помог купить билет и я очень ему благодарна. Мне понравилось! А ещё Сергей заботливо вызвал такси и проконтролировал, как я доехала, так как я была одна, а гостиница далеко и есть нюансы в услугах такси. Так, что Сергей позаботится не только о том, чтобы вам было интересно, а также безопасно и комфортно. Большое спасибо за прекрасное знакомство с Ханоем! Рекомендую!
Прошло все более, чем отлично! Мр. Хоа замечательный гид, прекрасно говорящий на русском. Влюблённый в Россию, с теплотой вспоминающий СССР. читать дальше
Тем для разговоров было море, помимо темы экскурсии, много шутили. Сама же экскурсия проходила только для меня и мой гид был очень внимателен, чтобы я не потерялась в огромном потоке туристов, снимая видео, фото. Это был один из приятных и интересных дней в Ханое.
Отличная экскурсия! Понравилось все: - индивидуальный подход и клиентоориентированность организатора - Сергей- прекрасный рассказчик. Познакомил нас не только с городом, с читать дальше
культурными особенностями, историей, но и с гастрономическими вкусностями Вьетнама (пробовали различные традиционные блюда и вкуснейший кофе). Все проходило в лёгкой и дружественной атмосфере, время пролетело незаметно, нам очень понравилось! Спасибо организатору!
Мы с мужем очень требовательны к годам, сами много читаем и интересуется перед поездкой историей и культурой страны и обычно читать дальше
остаемся если не разочарованы, то просто удовлетворены рассказом. Сергей превзошёл все наши ожидания, помимо интересного рассказа было много исторических и социальных подробностей о которых не льзя узнать из соцсетей и путеводителей. Спасибо огромное Сергею за классную экскурсию и артистизм, благодаря Сергею увидели Вьетнам с другой стороны и стали больше понимать как саму страну, так и ментальность её жителей
Хочу поделиться замечательными впечатлениями от тура. Организация на высшем уровне — всё продумано до мелочей. Нас забрали вовремя на люкс-транспорте: читать дальше
удобные кресла, прохладный кондиционер, бутылочки с водой — ехать было одно удовольствие. После экскурсии также аккуратно доставили обратно в отель, что было очень удобно.
Теплоход в отличном состоянии, чистый и комфортный, с прекрасным обзором на окружающую природу. Бухта очень красивая, множество островов, на некоторых из них были пешие прогулки с посещением пещер, что сделало поездку ещё интереснее.
Отдельное спасибо гидам Джонни и Хуану — настоящие профессионалы, доброжелательные и позитивные люди. Благодаря им экскурсия прошла легко и увлекательно. Также хочу выразить особую благодарность Сергею за отличную организацию, приветливость и доброжелательность.
Всем рекомендую этот тур — получите массу положительных эмоций и незабываемые впечатления.
Спасибо огромное Сергею за такую замечательную экскурсию! Сергей нам показал и рассказал всю историю Вьетнама и все достопримечательности связанные с читать дальше
ней. Так же много рассказал про жизнь и быт. Мы много гуляли, болтали и просто прекрасно провели время как будто с другом) Мы увидели много интересных мест, попили вкуснейший кофе, все было непринужденно и по-дружески. Экскурсия подойдет абсолютно всем, так как проходит в лайтовом темпе с посиделками и отдыхом! Спасибо огромное Сергей! Удачи вам!
Спасибо Сергею за увлекательную прогулку по центру Ханоя! И правда, обстановка была очень дружеская, непринужденная! Здорово провели время, почерпнули много читать дальше
интересной и полезной информации, несмотря на то, что ранее уже самостоятельно гуляли по этим улицам! Пили кофе, разговаривали, смеялись!) Напоследок Сергей поделился местами, где бывал сам и рекомендовал сходить нам! Спасибо за неравнодушие и желание помогать!
Хотим выразить огромную благодарность Елизавете за блестящую экскурсию! Мы всего за один день смогли получить целостное и глубокое представление не читать дальше
только о Ханое, но и о Вьетнаме в целом.
Отдельно хочется отметить:
· Структура: Подача материала была идеально выстроена — от древней истории к современности, что помогло понять, как формировался сегодняшний Ханой. · Глубина знаний: Елизавета с легкостью и огромной эрудицией отвечала на любые наши вопросы, будь то о династиях прошлого, местных верованиях или современной кухне. · Искренность: Чувствовалась не просто профессиональная обязанность, а искренняя любовь к стране и желание поделиться ее богатством с нами.
Спасибо, Елизавета, за то, что помогли нам не просто увидеть достопримечательности, а по-настоящему прочувствовать дух этого удивительного города и его жителей. Обязательно порекомендуем вас всем друзьям!
Сегодня мы побывали на экскурсии "Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя" Очень нам понравилось. Красота невероятная. До кораблика читать дальше
добрались на комфортабельном автобусе. На корабле нас ждал вкусный обед (шведский стол). А уж какая красота нас окружала!!! Это надо видеть! Пещеры сказочные!, на каяке с удовольствием прокатились, закатом любовались! Всё путешествие нам помогал очень заботливый вьетнамский гид Сон.
