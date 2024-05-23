1 чел.
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Круиз
13 часов
Круиз по фантастической бухте Халонг
Одно из самых красивых мест Юго-Восточной Азии в однодневном путешествии из Ханоя
12 июня в 06:30
13 июня в 06:30
от €480 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Исследовать храмовый комплекс, увидеть причудливые пещеры и прокатиться на лодке в окружении скал
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €460 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Пещеры, водопады, рисовые террасы и деревни горных племён Северного Вьетнама
Начало: У вашего отеля
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
от €600 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина23 мая 2024Экскурсия без гида, но он и не нужен, трансфер организован хорошо, круиз понравился, отличный обед.
- ААнна16 октября 20231. Прекрасная поездка по северу Вьетнама. Отличный подбор локаций. Внимательное отношение к нашим пожеланиям. Сам Игорь, очень знающий и великолепно
- ИИнна30 июля 2023Здравствуйте! Чудесная экскурсия! Гид - Туан. Интересный и образованный человек. Великолепно знает историю и русский язык (в прошлом журналист). Великолепная природа! Рекомендую!
- ННадежда4 апреля 2023В конце января были на экскурсии "Северный Вьетнам". Экскурсию проводил Игорь. Изначально, у нас был чёткий план, того что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в июне 2024
Сейчас в Ханое в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 460 до 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии по окрестностям Ханоя и местам Вьетнама в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама