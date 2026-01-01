Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Узнайте, как готовить пять видов напитков и почувствуйте себя бариста
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$30 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по созданию фонарей и приготовлению кофе
Погрузитесь в атмосферу Ханоя, создавая фонари и дегустируя вьетнамский кофе. Уникальный опыт и сувениры для друзей и близких
Начало: 10c Bà Triệu, Phường Cẩm Phổ, Hội An, Quảng Nam
Расписание: Ежедневно
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
$24.59 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$57 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс на местной вилле с экскурсией по рынку
Погрузитесь в мир вьетнамской кухни: посетите рынок, выберите свежие ингредиенты и приготовьте традиционные блюда на уютной вилле
Начало: Ваш отель в старом квартале
Расписание: Ежедневно
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$57 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
Закупитесь свежими ингредиентами на рынке Старого квартала и приготовьте 5 блюд вьетнамской кухни под руководством опытного шеф-повара
Начало: 8 P. Gia Ngư, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hanoi
Расписание: Ежедневно
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
$39.22 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт + мастер-класс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
$55 за человека
