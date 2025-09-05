Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
$185 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Башня Черепахи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Башня Черепахи" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 210. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Башня Черепахи», 82 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь