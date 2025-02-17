3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Завтра в 08:00
3 мар в 08:00
$185 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Прокатиться по ярким локациям вьетнамской столицы и создать тёплые воспоминания
Завтра в 09:00
3 мар в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
скидка
28%
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
25$18 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем17 февраля 2025Брали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городе Ханой, так о обо
- ААлександра21 января 2025Потрясающая Елизавета, кроме профессиональных знаний позитивный обаятельный человек! Делилась с нами информацией, своими наблюдениями с огромным удовольствием! Были семьей 4 человека с детьми все поставили Лизе 10 из 10
- ВВалерий20 января 2025Красивая гид, прекрасная экскурсия, замечательные впечатления. Рекомендую всем начинать знакомство с Ханоем с этой экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Самое главное»
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Сколько стоит экскурсия по Ханою в марте 2025
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