читать дальше

образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.