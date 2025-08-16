Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
$185 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена16 августа 2025Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
- ООксана4 августа 2025Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
- ЕЕкатерина4 августа 2025Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
- ВВарвара29 июля 2025Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это
- ССветозара26 июля 2025Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
- ННаталья28 июня 2025Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
- ЕЕкатерина18 июня 2025Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
- ЕЕвгения14 мая 2025Спасибо Елизавете за экскурсию!
Мы приехали вечером, но экскурсовод адаптировала свой маршрут к нам, рассказала много полезного и интересного о жизни
- ННаталья13 мая 2025У нас было большое путешествие по Вьетнаму и много экскурсий. Елизавета оставила самое лучшее впечатление. Все четко, организовано, очень интересно. Лиза, большое спасибо, получили удовольствие и от экскурсии и от общения с Вами.
- ДДенис11 мая 2025Всё очень понравилась. Лиза профессионал своего дела! Ответила на все вопросы, выдала очень много информации.
- ААлсу9 мая 2025Лиза очень интересный рассказчик, нам понравилось. Спасибо!
- ААнна6 мая 2025Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не надо было ни ждать,
- ФФилипп4 мая 2025Лиза очень приятная и грамотная девушка. Экскурсия организована очень качественно, на любые дополнительные вопросы мы всегда получали ответ.
Ханой очень большой
- ВВладимир16 апреля 2025Елизавете ОГРОМНОЕ спасибо за проведенную по Ханою экскурсию.
У Елизаветы есть несколько отличных качеств:
1. Ей очень нравится её занятие;
2. Она имеет
- ААнастасия9 апреля 2025Спасибо Лизе за интересный рассказ. Будем советовать друзьям и знакомым.
- MMarina6 апреля 2025Благодарим Лизу за качественную экскурсию по Ханою. Четко, ясно, со знанием страны ( вьетнамского языка!) и истории обьектов. Экскурсия была правильно выстроена. Я рекомендую всем посетителям Ханоя воспользоваться услугами Елизаветы.
- ММихаил25 марта 2025Все прошло замечательно, нам очень понравилось, рекомендую
- ААлексей14 марта 2025Мы были в восторге от экскурсии по Ханою. Эта экскурсия сильно улучшила наше впечатление о городе.
Елизавета настоящий профессионал - интересный
- ААртем17 февраля 2025Брали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городе Ханой, так о обо
- ААлександра21 января 2025Потрясающая Елизавета, кроме профессиональных знаний позитивный обаятельный человек! Делилась с нами информацией, своими наблюдениями с огромным удовольствием! Были семьей 4 человека с детьми все поставили Лизе 10 из 10
