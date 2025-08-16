Мои заказы

Озеро Хоанкьем – экскурсии в Ханое

Найдено 3 экскурсии в категории «Озеро Хоанкьем» в Ханое на русском языке, цены от $25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Первое знакомство с Ханоем
На машине
3.5 часа
48 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по многогранному Ханою
Путешествие по Ханою с посещением исторических мест, храмов и популярных районов. Узнайте о культуре и традициях вьетнамцев
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
$185 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Пешая
3.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$25 за человека
Семейное приключение: Ханой с детьми
На машине
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейное приключение: Ханой с детьми
Проведите незабываемый день в Ханое с детьми! Увлекательные истории о Вьетнаме, посещение храмов и местных достопримечательностей ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
$210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия по городу с Лизой! Чувствуется её профильное образование по языку и истории, а про культуру, традиции и
    образ жизни знает не из книжек и легенд, а из собственного опыта проживания в стране. Лиза интересный рассказчик, вся главная информация доступным языком без занудных или лишних подробностей. Отдельное спасибо Лизе за лояльность, мы бронировали экскурсию сразу по прилёту, но рейс задержали и пришлось несколько раз переносить время, Лиза подстроилась под наши пожелания. Кроме того, она очень позитивный и весёлый человек, ответила на все вопросы, прислала все ссылки на интересные места, которые мы просили, так что даже на следующий день были обеспечены культурной программой. Посоветовала очень хороший и вкусный ресторан. Мои дети- не любители экскурсий, но даже они были в восторге.

  • О
    Оксана
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная экскурсия для первого знакомства с городом! Прониклись атмосферой Ханоя и в целом получили только положительные эмоции от прогулки.
  • Е
    Екатерина
    4 августа 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень понравилась. У нас был полноценный диалог, а не экскурсионный монолог от нее. Лиза действительно очень любит Вьетнам и
    Ханой в частности. Посмотрели город как смогли за 4 часа. И покатались с комфортом, и походили. Все наши просьбы были выполнены. Дети не гундели, а это самое главное. Узнали много интересных деталей. Рекомендуем!

  • В
    Варвара
    29 июля 2025
    Семейное приключение: Ханой с детьми
    Нам очень понравилась экскурсия с Лизой!
    Лиза опытный экскурсовод, обладает не только знаниями, но и владеет несколькими языками, для нас это
    было шикарным бонусом, так как в нашей компании был англоговорящий человек.
    Так же, был доволен ребенок, и программой и вниманием со стороны Лизы.
    Всем рекомендуем такое теплое знакомство с Ханоем!

  • С
    Светозара
    26 июля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Очень понравилась экскурсия с Лизой! Даже подростки слушали и активно участвовали, хотя на экскурсии ходить не любят.
  • Н
    Наталья
    28 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Нам все очень понравилось, замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод и удивительный Ханой! Мы в полном восторге! Если вы собираетесь в Ханой, экскурсия с Лизой обязательна!:)
  • Е
    Екатерина
    18 июня 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Обращалась к Елизавете за экскурсией по Ханою для родителей. Очень довольны как самой экскурсией, так и общением с Елизаветой! Прекрасная
    информативная интересная программа. Елизавета профессионал своего дела и просто приятный человек:) Подсказала и сориентировала по мобильной связи, расписанию поезда и др. необходимым любому туристу моментам. Это был первый город по программе, и экскурсия "задала позитивный тон" всей дальнейшей поездке.

  • Е
    Евгения
    14 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Спасибо Елизавете за экскурсию!
    Мы приехали вечером, но экскурсовод адаптировала свой маршрут к нам, рассказала много полезного и интересного о жизни
    во Вьетнаме. К сожалению, из-за того, что было поздно мы многое не смогли посмотреть (уже было закрыто), но если вдруг судьба нас приведет еще раз в Ханой, обязательно сходим на классическую экскурсию от Елизаветы.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    У нас было большое путешествие по Вьетнаму и много экскурсий. Елизавета оставила самое лучшее впечатление. Все четко, организовано, очень интересно. Лиза, большое спасибо, получили удовольствие и от экскурсии и от общения с Вами.
  • Д
    Денис
    11 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Всё очень понравилась. Лиза профессионал своего дела! Ответила на все вопросы, выдала очень много информации.
  • А
    Алсу
    9 мая 2025
    Семейное приключение: Ханой с детьми
    Лиза очень интересный рассказчик, нам понравилось. Спасибо!
  • А
    Анна
    6 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не надо было ни ждать,
    ни торопиться. Рассказ интересный - узнали про Вьетнам много нового - история, обычаи, легенды. Очень ценные советы про вьетнамскую еду - что надо заказывать, если по еде есть ограничения. Лизочка, большое спасибо!

    Отличная организация: маршрут и вариянты изменений продуманы, время на каждом этапе рассчитано прекрасно - нигде не
  • Ф
    Филипп
    4 мая 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Лиза очень приятная и грамотная девушка. Экскурсия организована очень качественно, на любые дополнительные вопросы мы всегда получали ответ.
    Ханой очень большой
    город с обширной историей поэтому название экскурсии не случайно. Это именно первое знакомство с городом. В Ханое есть еще куча разнообразных музеев, которые можно было бы посетить, но уже за рамками ознакомительной экскурсии. Жаль, что этой информации мы от гида не получили.

  • В
    Владимир
    16 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Елизавете ОГРОМНОЕ спасибо за проведенную по Ханою экскурсию.
    У Елизаветы есть несколько отличных качеств:
    1. Ей очень нравится её занятие;
    2. Она имеет
    профильное образование именно для Азиатского региона;
    3. Елизавета прекрасный рассказчик и собеседник.
    Как результат: превосходная экскурсия по Ханою, в рамках которой мы получили огромное количество интересных фактов и знаний, которые не найдёшь в Интернете. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Экскурсия отлично спланирована и организована.
    Ну и как вишенка на торте и одновременно "Знак Качества": Елизавета является консультантом для ряда блогеров и телепередач в части путешествий, как минимум, по Вьетнаму!

    Очень рекомендуем!
    Елизавете ещё раз спасибо!

  • А
    Анастасия
    9 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Спасибо Лизе за интересный рассказ. Будем советовать друзьям и знакомым.
  • M
    Marina
    6 апреля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Благодарим Лизу за качественную экскурсию по Ханою. Четко, ясно, со знанием страны ( вьетнамского языка!) и истории обьектов. Экскурсия была правильно выстроена. Я рекомендую всем посетителям Ханоя воспользоваться услугами Елизаветы.
  • М
    Михаил
    25 марта 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Все прошло замечательно, нам очень понравилось, рекомендую
  • А
    Алексей
    14 марта 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Мы были в восторге от экскурсии по Ханою. Эта экскурсия сильно улучшила наше впечатление о городе.

    Елизавета настоящий профессионал - интересный
    и предметный рассказ, хороший подбор локаций, комфортное взаимодействие во всем: передвижение, индивидуальный подход к туристам, масса рекомендаций и ответы на все вопросы.

    Наша экскурсия завершилась дегустацией местного кофе с яйцом в приятном кафе с отличным видом.

    Однозначно рекомендуем!

  • А
    Артем
    17 февраля 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Брали экскурсию у Елизаветы. И остались в полном восторге!!! Получили массу информации как о самом городе Ханой, так о обо
    всем Вьетнаме. Его истории, природе, о местных жителях и многом другом! Елизавета даже открыла нам не туристические места..
    Мы уже были во Вьетнаме с гидами, но её подача материала расставляет всё по полочкам. И в голове остается целостная картинка страны.
    Грамотная речь, ум и обоняние- вот что отличает Елизавету!
    Однозначно рекомендую!!!

  • А
    Александра
    21 января 2025
    Первое знакомство с Ханоем
    Потрясающая Елизавета, кроме профессиональных знаний позитивный обаятельный человек! Делилась с нами информацией, своими наблюдениями с огромным удовольствием! Были семьей 4 человека с детьми все поставили Лизе 10 из 10

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Озеро Хоанкьем»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ханое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое знакомство с Ханоем
  2. Добро пожаловать в Ханой
  3. Семейное приключение: Ханой с детьми
Сколько стоит экскурсия по Ханою в сентябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Озеро Хоанкьем" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 210. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Озеро Хоанкьем», 82 ⭐ отзыва, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь