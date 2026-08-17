Эта прогулка — погружение в историю и культуру Ханоя через его кухню и атмосферу улиц. Вы сможете понять душу города и, конечно, попробуете лучшие национальные блюда.
Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!
Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!
Описание экскурсии
Мы отведём вас не только в популярные заведения, но и в маленькие семейные кафе и лавки, где готовят по старинным рецептам, известным только местным. За несколько часов вы попробуете самые вкусные аутентичные блюда.
- Бун Ча — рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле
- Бань Куон — рисовые блинчики на пару
- Бань Ми — багет с начинкой
- Фо Бо или фо га — суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой
- Нэм Ран — жареные спринг-роллы
- Бань Сео — жареные рисовые блины
- Фруктовый салат
- Яичный кофе
Вы не только продегустируете национальные блюда, но и услышите об их происхождении и культурном контексте. Например, узнаете про Бун Ча, которым угощался Барак Обама, или про яичный кофе, появившийся как креативное решение во времена дефицита молока.
Организационные детали
Если у вас есть аллергия или пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.
В стоимость включено
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Обед или ужин (в зависимости от времени прогулки)
- Bодa, один традиционный кофе и одно пиво
Дополнительные расходы
- Дополнительные блюда и напитки, не входящие в программу
- Личные покупки, сувениры
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$65
|Стандартный
|$75
|Пенсионеры
|$55
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале города Ханой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1038 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
Входит в следующие категории Ханоя
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