Эта прогулка — погружение в историю и культуру Ханоя через его кухню и атмосферу улиц. Вы сможете понять душу города и, конечно, попробуете лучшие национальные блюда. Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы отведём вас не только в популярные заведения, но и в маленькие семейные кафе и лавки, где готовят по старинным рецептам, известным только местным. За несколько часов вы попробуете самые вкусные аутентичные блюда.

Бун Ча — рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле

— рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле Бань Куон — рисовые блинчики на пару

— рисовые блинчики на пару Бань Ми — багет с начинкой

— багет с начинкой Фо Бо или фо га — суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой

— суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой Нэм Ран — жареные спринг-роллы

— жареные спринг-роллы Бань Сео — жареные рисовые блины

— жареные рисовые блины Фруктовый салат

Яичный кофе

Вы не только продегустируете национальные блюда, но и услышите об их происхождении и культурном контексте. Например, узнаете про Бун Ча, которым угощался Барак Обама, или про яичный кофе, появившийся как креативное решение во времена дефицита молока.

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.

В стоимость включено

Сопровождение русскоговорящего гида

Обед или ужин (в зависимости от времени прогулки)

Bодa, один традиционный кофе и одно пиво

Дополнительные расходы