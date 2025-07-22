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12 дней настоящего Вьетнама: север и центр

Для тех, кто ценит душевность и комфорт, и любит насыщенные путешествия
12 дней настоящего Вьетнама: север и центрФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 дней настоящего Вьетнама: север и центрФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 дней настоящего Вьетнама: север и центрФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Для тех, кто ценит душевность и комфорт и любит насыщенные путешествия.

Старый город Ханоя, прохладная Сапа с горными племенами черных хмонгов и красных дзяо, двухдневный круиз по бухте Халонг Бэй, релакс на белоснежном пляже Дананга, колоритные улочки Хой Ана, украшенные фонариками и знаменитый мост с руками бога в Бана Хилс.

Это не тур — это 12 дней другой жизни. Без сетевых отелей, больших автобусных групп и гида с флажком. Только Вьетнам — шумный, пряный, настоящий.

  • Вас ждет миллион впечатлений и ярких эмоций!
  • Погружение в хаотичную магию Ханоя. Лабиринт улочек старого города, поезд-призрак на Железнодорожной улице. озеро возвращённого меча, французский квартал и кукольный театр на воде, сохранившийся с XI века.
  • Встреча с горными племенами в Сапе. Пешие прогулки среди золотистых рисовых полей в деревни черных хмонгов и красных дзяо.
  • Покорение Крыши Индокитая. Подъем по самой длинной канатной дороге мира на вершину Фансипана (3143 м), откуда видно три страны.
  • Пляжный отдых на берегу Южно-Китайского моря в Дананге. Белоснежные пляжи, пологий спуск в море - идеальное место для купания и релакса.
  • Колоритный Хойан. Исследуем старый город, охраняемый Юнеско, покатаемся на лодочках и запустим на воду фонарик для исполнения заветного желания.
  • Горный курорт Бана Хилс. Сделаем заветное фото на золотом мосту, где руки Будды поднимут вас над облаками. Ощутим себя в настоящей сказке со старинными замками на вершине гор.
  • Круиз в бухте Халог Бэй. Каякинг среди скал-драконов, купание в бирюзовых водах, пещеры и плавучие деревни, ночь на комфортабельном корабле.
  • Гастрономическое открытие Вьетнама. От мишленовского ресторана с супом фо за 2,5 доллара до уличного стритфуда, мастер-класс по спринг-роллам и дегустация ханойского кофе с яйцом.
  • Мы продумали каждый шаг — вам остаётся только наслаждаться. От встречи в аэропорту до идеального фо-бо.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Ханой

Мы встретим вас в аэропорту с табличкой с вашим именем ко времени вашего прилета.

После перелета вас ждет первое знакомство с Ханоем - городом, который сначала ошеломляет, а потом покоряет навсегда. Первые впечатления будут яркими: вихрь мопедов, танцующих в бесконечном потоке, ароматы уличный еды, смешивающиеся с запахом свежесваренного кофе, кафешки с крошечными табуретами, лавочки, где продается буквально все. Не пытайтесь понять этот город сразу — он, как хороший фо, раскрывается постепенно.

Привет, ХанойПривет, ХанойПривет, Ханой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

День в Ханое: где Европа встречается с Азией

Сегодня мы отдаемся во власть этого города-калейдоскопа, где за каждым поворотом ждет новое открытие. Начнем день с главного ритуала — ханойского яичного кофе. А дальше нас ждет железнодорожная улица. Увидим, как поезд будет проносится в 30 см от домов, а мы будем сидеть за столиком кафе и буквально касаться рукой проходящего состава.

Погуляем вокруг озера Возвращенного Меча, разгадаем секрет Храма Черепахи и узнаем, почему вьетнамцы веками хранят под его сводами двух гигантских рептилий. На обед пойдем в мишленовский ресторан, где за смешные 1,5 доллара нам подадут знаменитый суп фо-бо.

Далее затеряемся в лабиринте улиц старого города, носящих имена ремесел, например - Шелковая, Бумажная, Серебряная. На закат отправимся во французский квартал, который перенесет нас в колониальную эпоху. Увидим Собор Святого Иосифа (местный Нотр-Дам) с готическими шпилями и утопающие в зелени бенгальских фикусов и тамариндов особняки в стиле ар-деко.

Вечером пойдем в кукольный театр. Это единственное в мире кукольное шоу на воде, сохранившееся с XI века!

День в Ханое: где Европа встречается с АзиейДень в Ханое: где Европа встречается с АзиейДень в Ханое: где Европа встречается с Азией
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Сапа: горные племена и их традиции

Сегодня нас ждёт живописный переезд (5 часов) через серпантины в затерянный мир северного Вьетнама — живописную Сапу недалёко от китайской границы. Здесь, среди облаков и рисовых террас живут удивительные горные народы: загадочные чёрные хмонги в своих тёмно-синих нарядах и красные дзяо в ярких головных уборах.

Во второй половине дня мы прогуляемся до деревни черных хмонгов, окунёмся в их традиционный быт и культуру, увидим традиционные дома и понаблюдаем за работой местных мастериц, создающих удивительные вышивки. Также насладимся потрясающими видами золотых рисовых полей, каскадами спускающихся по горным склонам.

Сапа: горные племена и их традицииСапа: горные племена и их традицииСапа: горные племена и их традиции
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Выше облаков к Крыше Индокитая

После завтрака мы отправимся к подножию легендарной горы Фансипан. Современная канатная дорога всего за 20 минут легко доставит нас выше облаков на вершину 3143 м — там, где раньше смельчакам требовалось 2 дня изнурительного восхождения. Посетим священные буддистские храмы и статуи у вершины, полюбуемся захватывающими видами с панорамных площадок, где в ясный день видны границы трёх стран!

Выше облаков к Крыше ИндокитаяВыше облаков к Крыше ИндокитаяВыше облаков к Крыше Индокитая
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Возвращение в Ханой и вылет в Дананг

Cегодня мы сменим горный климат Сапы на морской бриз Дананга. После насыщенных дней в горах Сапы мы возвращаемся в Ханой. По дороге увидим последние живописные виды рисовых террас и горных долин.

Далее летим в центр Вьетнама - в Дананг (1 час 15 минут). Здесь нас ждут широкие набережные, пальмовые аллеи и отсутствие мопедного хаоса (после Ханоя это кажется чудом). Заселяемся в отель и отдыхаем после дня переездов.

Возвращение в Ханой и вылет в ДанангВозвращение в Ханой и вылет в ДанангВозвращение в Ханой и вылет в Дананг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Пляжный день в Дананге

После насыщенных дней путешествия по Северу Вьетнама сегодня нас ждет долгожданная передышка — день, посвященный только морю, солнцу и безмятежному отдыху.

P.S. Если вдруг заскучаете — в 15 минутах такси можно посетить мраморные пещеры или съездить к статуе богини Гуанинь, откуда открывается потрясающий вид на море и небоскребы.

Пляжный день в ДанангеПляжный день в ДанангеПляжный день в Дананге
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Дананг и Хойан

Утром будет время понежиться в теплых водах Южно-Китайского моря, а после обеда всего 40 минут пути — и мы в Хойане, который был богатейшим портом Юго-Восточной Азии. Занесенный в Список всемирного исторического наследия Юнеско превратился в музей подоткрытым небом. Охристые фасады с бирюзовыми ставнями, французские балкончики, увитые бугенвиллией, черепичные крыши, древние китайские храмы и множество ткацких и фонарных мастерских. Каждый фасад — страница истории.

Мы прогуляемся по очаровательным улочкам старого города, а когда стемнеет и город украсится тысячами ярких шелковых фонарей, покатаемся на лодочке и запустим на воду бумажный фонарик, загадая перед этим желание. Местные верят: если огонек не погаснет — духи вас услышали и желание сбудется.

Дананг и ХойанДананг и ХойанДананг и Хойан
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
8 день

Пляжный отдых и поездка в Бана Хиллс

Утром позагораем на пляже Дананга, а после обеда поедем в горный курорт Бана Хилс, дорога недолгая всего 40 минут. Мы поднимемся на фуникулёре, который, словно машина времени, унесёт нас в сказочный мир с французскими замками на вершине гор, где воздух наполнен прохладой и ароматом хвои. Именно здесь расположен знаменитый Золотой мост, поддерживаемый гигантскими каменными руками Будды.

Пляжный отдых и поездка в Бана ХиллсПляжный отдых и поездка в Бана ХиллсПляжный отдых и поездка в Бана Хиллс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
9 день

Последний аккорд в Дананге - и перелет в Ханой

Финальные аккорды нашего пляжного отдыха в Дананге и мы перелетаем обратно в Ханой, где у вас будет свободное время для шоппинга (ведь здесь можно потерять счет времени и деньгам!), для тех, кто предпочитает расслабление, будет время сходить в Спа, а возможно вы захотите снова затеряться в лабиринте улочек старого города.

Последний аккорд в Дананге - и перелет в ХанойПоследний аккорд в Дананге - и перелет в ХанойПоследний аккорд в Дананге - и перелет в Ханой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
10 день

Круиз по бухте Халонг: путешествие в сказку

Сегодня мы отправляемся в двухдневный круиз по знаменитой бухте Халонг Бэй. Более 3 000 островов, вздымающихся из бирюзовых вод Южно-Китайского моря, создают пейзажи, ради которых стоит пересечь полмира. Эти карстовые исполины, возраст которых — 500 миллионов лет, внесены в список Юнеско не просто так: здесь каждая скала — как декорация к фэнтези-фильму.

В течение дня мы будем открывать для себя сокровища бухты: живописные острова, пещеры, плавучие деревни, в которых живут местные жители. Покатаемся на каяках, искупаемся в море, и будем загорать на верхней палубе. Вечером будет ночная рыбалка на кальмаров под тихие звуки традиционной вьетнамской музыки. Питание на корабле включено в стоимость путешествия. Уровень кораблей бывает очень разным, но у нас будет комфортабельный корабль 4 звезды с трехразовым питанием.

Круиз по бухте Халонг: путешествие в сказкуКруиз по бухте Халонг: путешествие в сказкуКруиз по бухте Халонг: путешествие в сказку
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
11 день

Релакс в бухте Халонг

Представьте: вы просыпаетесь в уютной каюте с панорамными окнами, через которые льется мягкий утренний свет, а за стеклом — величественные известняковые скалы, отражающиеся в изумрудной воде. Начнем это утро с занятий тай-чи на рассвете и кулинарного мастер-класса, где научимся готовить настоящие вьетнамские спринг-роллы. Все это — под невероятные виды бухты, которые останутся в вашей памяти навсегда. После обеда мы покидаем корабль и примерно в 17:00 будем в Ханое. Вечером в Ханое устроим прощальный ужин.

Релакс в бухте ХалонгРелакс в бухте ХалонгРелакс в бухте Халонг
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
12 день

До новых встреч, друзья

Наше вьетнамское приключение подошло к концу, но в сердце останутся рисовые террасы Сапы, рассвет в бухте Халонг, аромат кофе и тепло новых друзей.

Провожаем всех в аэропорт и будем рады встретиться с вами снова в очередном путешествии Right Way!

До новых встреч, друзьяДо новых встреч, друзьяДо новых встреч, друзья
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
  • Все передвижения на кондиционируемом минивене с водителем
  • Внутренний перелет Ханой-Дананг-Ханой
  • Проживание в отелях (4 звезды), двухместное размещение
  • Завтраки
  • Все входные билеты по программе в достопримечательности
  • Все экскурсии по программе, где необходимо услуги местного гида
  • Двухдневный круиз в бухте Халонг Бэй на комфортабельном корабле с трёхразовым питанием
  • Сопровождение опытным лидером группы на протяжении всего путешествия
  • Консультации и поддержка 24/7 на всех этапах подготовки: от списка рекомендуемых вещей в поездку до оформление визы, страховки и подбора авиаперелета
Что не входит в цену
  • Авиабилет в Ханой и обратно (от 600 долларов)
  • Питание (обеды и ужины) 240 долларов
  • Страховка
Визы

В 2026 году для россиян, въезжающих во Вьетнам на срок до 45 дней, виза не нужна.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Ирина
Ирина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Ирина. 11 лет я живу в Азии. Не «часто бываю» — а живу. В 2015 году я ушла из шведской компании — с карьерой, стабильностью и понятным будущим.
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И уехала в Азию. Впервые в жизни послушала сердце, а не голову. До сих пор ни разу не пожалела. Таиланд, Китай, Бали, Шри-Ланка, Непал— и все страны Юго-Восточной Азии. Все континенты, кроме Антарктиды. Но это пока. Азия стала моим домом, моим ритмом, моей жизнью. Я знаю её запахи, характер, настроение в разное время года. С 2017 года я организую авторские туры. Каждый маршрут — это я сама: отели, рестораны, локации, тайминг. Всё проверено лично, всё выстроено так, чтобы впечатления нарастали — от «красиво» до «я не могу говорить, просто дайте постоять». Вам не нужно ничего планировать и гуглить. Вы просто приезжаете — и живёте. Вода в дорогу, фрукты по пути, поздравление с днём рождения на вершине вулкана — я думаю за вас даже о том, о чём вы сами не успели подумать. Мои путешественники говорят, что едут ко мне как к старому другу. Ни о чём не думают — просто наслаждаются каждым днём. А я смотрю на их лица. Горящие глаза людей, которые влюбляются в Азию — это и есть то, ради чего я всё это делаю. Мне часто говорят, что я 100% на своем месте, и это правда так. Если вы давно хотели в Азию, но всё не решались — вот ваш знак.

Тур входит в следующие категории Ханоя

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