2 день

День в Ханое: где Европа встречается с Азией

Сегодня мы отдаемся во власть этого города-калейдоскопа, где за каждым поворотом ждет новое открытие. Начнем день с главного ритуала — ханойского яичного кофе. А дальше нас ждет железнодорожная улица. Увидим, как поезд будет проносится в 30 см от домов, а мы будем сидеть за столиком кафе и буквально касаться рукой проходящего состава.

Погуляем вокруг озера Возвращенного Меча, разгадаем секрет Храма Черепахи и узнаем, почему вьетнамцы веками хранят под его сводами двух гигантских рептилий. На обед пойдем в мишленовский ресторан, где за смешные 1,5 доллара нам подадут знаменитый суп фо-бо.

Далее затеряемся в лабиринте улиц старого города, носящих имена ремесел, например - Шелковая, Бумажная, Серебряная. На закат отправимся во французский квартал, который перенесет нас в колониальную эпоху. Увидим Собор Святого Иосифа (местный Нотр-Дам) с готическими шпилями и утопающие в зелени бенгальских фикусов и тамариндов особняки в стиле ар-деко.

Вечером пойдем в кукольный театр. Это единственное в мире кукольное шоу на воде, сохранившееся с XI века!

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