Жемчужины северного Вьетнама с комфортом
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
2 дек в 08:00
8 дек в 08:00
$1900 за человека
На север Вьетнама с комфортом: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
3 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$1600 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить яркие природные локации, включая горный регион, погрузиться в культуру городов и сёл
Начало: Г. Ханой, 9:00
6 янв в 08:00
7 мар в 08:00
$1625 за человека
Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой
Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:00
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
$655 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
6 дек в 13:00
20 дек в 13:00
₽ за человека
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 мар в 08:00
$2220 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро, точное время по д...
3 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$3700 за человека
Главные локации Северного Вьетнама: комфортный экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
3 дек в 08:00
9 дек в 08:00
$1400 за человека
На бутик-яхте с джакузи по знаковым местам Вьетнама: всё включено
Исследовать острова, пожить на яхте с авторской кухней и тай-чи, поплавать на каяках у тайных пещер
Начало: Аэропорт Ханоя, 12:00
16 апр в 08:00
30 апр в 08:00
€1490 за человека
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
5 мар в 15:00
$1270 за человека
Путешествие во Вьетнам: природа, история, традиции и круиз по бухте Халонг
Побывать в Ханое, Хойане и Дананге, прокатиться на велосипедах по деревушкам и порыбачить на крабов
Начало: Аэропорт Ханоя, 10:00 (возможна встреча в течение ...
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
$1800 за человека
Мини-группой по Вьетнаму: лёгкие треккинги, кукольный спектакль на воде и круиз по бухте Халонг
Пешком исследовать горы и рисовые поля, пройти меж скал на лайнере 5* и лодке, окунуться в легенды
Начало: Наш отель в Ханое, 17:00
8 мар в 17:00
22 мар в 17:00
$1490 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
- Жемчужины северного Вьетнама с комфортом
- На север Вьетнама с комфортом: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
- Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
- Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой
- В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Сколько стоит тур в Ханое в ноябре 2025
Сейчас в Ханое в категории "Туры на четверых" можно забронировать 12 авторских туров от 655 до 3700. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 12 туров на 2025 год по теме «Туры на четверых», 6 ⭐ отзывов, цены от $655. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь