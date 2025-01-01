8 дней
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
«Вы послушаете национальную музыку, поучаствуете в кулинарном мастер-классе от шеф-повара, посмотрите яркое шоу с танцами и современными технологиями»
1 янв в 12:00
10 янв в 12:00
$2700 за человека
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
«Мы погуляем и посмотрим представление индуистских танцовщиц и музыкантов»
3 янв в 08:00
4 янв в 08:00
$2400 за человека
14 дней
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Исследовать заливы на корабле, подняться на Золотой мост и погулять по Хошимину
Начало: Аэропорт Ханоя, время зависит от времени вашего пр...
«Вечером нас ждёт шоу «Hoi An Memories» — грандиозное представление, рассказывающее историю Хойана через музыку, свет и танец»
15 янв в 10:00
1 фев в 10:00
$4000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Музыкальные теплоходы»
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