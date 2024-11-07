Мои заказы

Хоалы – туры в Ханое

Найдено 3 тура в категории «Хоалы» в Ханое на русском языке, цены от $1900. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Жемчужины северного Вьетнама
На машине
5 дней
1 отзыв
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
22 июл в 08:00
28 июл в 08:00
$1900 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
На машине
На яхте
Музыкальные теплоходы
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
26 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$3700 за человека
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Музыкальные теплоходы
На микроавтобусе
8 дней
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
1 авг в 12:00
10 авг в 12:00
$2700 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    7 ноября 2024
    Жемчужины северного Вьетнама
    Наполнение тура очень хорошо составлено, много локаций успели посмотреть, Вьетнам пострясающая страна, а север очень калоритный, вкусная еда Из минусов - По
    читать дальше

    туру заявлено проживание в отеле, у нас были апартаменты Игорь сам провел только экскурсию по Ханою, остальные экскурсии были русскоговорящие вьетнамцы, но гиды нам понравились День, где в туре круиз, без гида и экскурсий, просто водитель довозит до порта и все, сам круиз очень понравился Общее впечатление очень положительное от тура

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Хоалы»

Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Жемчужины северного Вьетнама
  2. Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
  3. Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Сколько стоит тур в Ханое в июле 2025
Сейчас в Ханое в категории "Хоалы" можно забронировать 3 тура от 1900 до 3700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Хоалы», 1 ⭐ отзыв, цены от $1900. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь