Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
22 июл в 08:00
28 июл в 08:00
$1900 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
26 июл в 08:00
31 июл в 08:00
$3700 за человека
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
1 авг в 12:00
10 авг в 12:00
$2700 за человека
Последние отзывы на туры
- ММария7 ноября 2024Наполнение тура очень хорошо составлено, много локаций успели посмотреть, Вьетнам пострясающая страна, а север очень калоритный, вкусная еда Из минусов - По
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Хоалы»
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Сколько стоит тур в Ханое в июле 2025
Сейчас в Ханое в категории "Хоалы" можно забронировать 3 тура от 1900 до 3700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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