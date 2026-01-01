Встретим вас у аэропорта Ханоя и отправимся знакомиться со столицей. Окунёмся в суматоху, пройдём узкими улочками, попробуем вьетнамский кофе и фо бо. Мы увидим:

— храм литературы Ван Миеу — первый университет страны, построенный в 1070 году

— пагоду Чанкуок, старейшую в городе

— площадь Бадинь с мавзолеем первого президента Вьетнама Хошимина и деревянной пагодой на каменном столбе

— озеро Возвращённого меча с храмом Нефритовой горы, связанные с легендой о победе над китайскими захватчиками

В финале на выбор: традиционное кукольное шоу или прогулка на велорикше.