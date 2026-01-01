Погрузимся в жизнь местных: познакомимся с хмонгами Сапы, увидим
Описание тура
Организационные детали
Время и дни экскурсий могут меняться в зависимости от погоды, времени внутренних перелётов и других условий, но все они обязательно состоятся.
Программа тура по дням
Ханой
Встретим вас у аэропорта Ханоя и отправимся знакомиться со столицей. Окунёмся в суматоху, пройдём узкими улочками, попробуем вьетнамский кофе и фо бо. Мы увидим:
— храм литературы Ван Миеу — первый университет страны, построенный в 1070 году
— пагоду Чанкуок, старейшую в городе
— площадь Бадинь с мавзолеем первого президента Вьетнама Хошимина и деревянной пагодой на каменном столбе
— озеро Возвращённого меча с храмом Нефритовой горы, связанные с легендой о победе над китайскими захватчиками
В финале на выбор: традиционное кукольное шоу или прогулка на велорикше.
Круиз по бухте Халонг
Бухта Халонг дважды признана объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО — настолько она красива. Мы обойдём красивейшие уголки на круизном корабле, посетим пещеру Удивления и остров Титова, пообедаем морепродуктами. Будет возможность искупаться и покататься на байдарках.
Хоалы, прогулка на бамбуковой лодке
Проведём день в провинции Ниньбинь. Посетим древнюю столицу Хоалы — резиденцию двух первых императорских династий королевства Великого Вьета. После очередной смены власти все постройки разобрали и перенесли в Ханой — можно лишь представить, как они выглядели в далёком прошлом.
Увидим храмы-близнецы в честь императоров, полюбуемся рисовыми полями и зелёными горами. Пообедаем, покатаемся на бамбуковой лодке в местечке Там Кок. Рассмотрим скалы, пещеры, причудливые водоросли в реке и пасущихся на берегу козочек.
Хмонги деревни Кат Кат
Переезжаем на границу с Китаем, в Сапу. Здесь туманные горы и холмы, рисовые поля, бамбуковые заросли, местные племена в ярких одеждах — очень колоритно! В деревне Кат Кат познакомимся с жизнью чёрных хмонгов, посмотрим выступление ансамбля. Вечером можно сходить на массаж или попробовать местные деликатесы.
Серебряный водопад, гора Хам Ронг
Проведём день на природе. Полюбуемся Серебряным водопадом, самым крупным в окрестностях. Погуляем по парку у подножия горы Хам Ронг. Здесь растут орхидеи и деревья с изогнутыми стволами, есть сад камней, скульптуры, искусственные водопады и гроты. Много смотровых террас, а ещё местные тут собирают целебные травы для настоек и мазей по старинным рецептам.
Затем вернёмся в Ханой и улетим в Дананг.
Бана Хиллз
Едем на горный курорт Бана Хиллз, построенный французскими колонистами. Увидим уголок Европы посреди Вьетнама: крепостные стены, замки, шато, башни. Посетим сад Любви, винный погреб, буддийский храм, парк аттракционов. Пройдём по мосту Руки Будды, при желании покатаемся на альпийских санях.
Мраморные горы, Хойан
Направимся к Мраморным горам, священным для чамов. На протяжении веков они также были сакральным местом для буддистов Махаяны и аристократии, придерживающейся местных верований. Посетим храм Мишон, один из важнейших для цивилизации Чампа.
Затем побываем во вьетнамской Венеции — Хойане. Увидим зал собраний китайского фудзянского общества, Японский мост, семейную часовню Чан, мастерскую шёлка и много интересных домов.
Вечером вылет в Нячанг.
Свободный день в Нячанге
Время загорать, купаться и наслаждаться бездельем! Если захотите, можно отдохнуть на грязевых и минеральных источниках или получить порцию адреналина на аттракционах парка «Винпёрл».
Далат
Ранним утром поедем в Далат, построенный французами. Здесь, в городе вечной весны и цветов, вьетнамской Швейцарии, от зноя Сайгона спасались колонизаторы и зажиточные вьетнамцы. По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами и узнать, как выращивают кофе.
В Далате посетим:
— необычный отель Crazy House
— ферму пальмовых циветт, где можно попробовать кофе копи лювак
— водопад Датанла, где можно покататься на слалом-санях
— монастырь Трук Лам и храм Линь Фуок
— давно не действующий французский вокзал, признанный когда-то самым красивым в Индокитае
Провинция Фуйен
Снова ранний выезд — ради провинции Фуйен. Горные хребты, рыбацкие деревушки, крестьянские фермы, живописные лагуны и дикие пляжи — райское местечко!
Мы изучим:
— базальтовый риф Ген Да Диа из застывшей вулканической лавы
— мыс Дай Лань и французский маяк 19 века
— старинную католическую церковь Манг Ланг, которая ни разу не реставрировалась и продолжает действовать
— буддийский храм Тхань Луонг из кораллов
— город Туихоа — столицу провинции
Вечером вернёмся в Нячанг.
Нячанг
Посвятим день Нячангу, одному из главных морских курортов Вьетнама. Местные здесь занимаются рыболовством, производством и переработкой рыбы и морепродуктов, сельским хозяйством. Мы погрузимся в историю города и посетим:
— католический собор, построенный французскими колонизаторами
— буддийский храм Лонгшон
— индуистское святилище По Нагар Тхап Ба
— мыс Хон Чонг, который называют садом камней
— нетуристические кварталы и азиатский рынок
Вечером летим в Хошимин.
Хошимин
Бывший Сайгон — ещё один европейский островок посреди Азии.
На нашем пути сегодня:
— смотровая башни Bitexco в форме свёрнутого лепестка лотоса
— собор Нотр-Дам де Сайгон и Главпочтамт
— выставка лаковых изделий, инкрустированных перламутром, яичной скорлупой, серебром или даже золотом
— обед супом фо
— музей военной истории с фотографиями и трофейной техникой
— рынок Бен Тхань
— водный кукольный театр (оплачивается дополнительно)
Вечер оставим свободным для прогулок в вашем темпе.
Круиз по дельте Меконга
Дельта Меконга — пёстрый мир, где снуют бесчисленные суда, которые везут продукты на рынки, детей в школу, туристов на экскурсии. Здесь собрано всё многообразие Вьетнама: рисовые чеки, которые распахивают буйволы, соломенные хижины, фруктовые сады, плавучие дома, рыбные фермы.
В планах сегодня:
— прогулка по рукавам и притокам на моторной лодке и джонке
— знакомство с ремёслами: увидим, как делают мёд, рисовые лепёшки, конфеты и сувениры из кокоса
— фольклорный концерт с игрой на национальных инструментах и пением
— посещение крокодильей фермы
— катание на лошади, запряжённой повозкой
— местный деликатес на обед — рыба Ухо слона
— дегустация сезонных фруктов прямо в садах
Туннели Кучи
Напоследок — трагичные страницы истории. Туннели Кучи — это целый подземный город: 200 километров трёхуровневых лабиринтов, вырытых вручную, где укрывались вьетнамские партизаны во время войны с американцами. Здесь были штаб, госпиталь, склад боеприпасов и всё необходимое. Сначала посмотрим фильм, снятый в этих местах в 1967 году, затем спустимся в сами туннели, посетим стрельбище и оружейную мастерскую, попробуем еду ополченцев.
Возвращение домой
Рекомендуем брать обратные билеты на вечер, чтобы освободить день для прощальных прогулок и покупки сувениров.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении
|$2350
|1-местное проживание
|$2700
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 4 обеда
- Все трансферы по маршруту, включая 3 внутренних авиаперелёта
- Услуги местных русскоговорящих гидов
- Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
- Посещение театра или катание на рикше
Что не входит в цену
- Билеты в Ханой и обратно в ваш город из Хошимина
- Обеды вне программы, ужины - $15-20 в день
- 1-местное проживание
- Страховка
- Чаевые - $40 за всю поездку