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Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён

Ханой, Хоалы, Сапа, Дананг, Хойан, Далат, Нячанг, Хошимин, бухта Халонг, дельта Меконга, горы и море
Это будет не просто отпуск, а целый калейдоскоп впечатлений — мы проедем Вьетнам с севера на юг и будем узнавать, чувствовать, впитывать.

Погрузимся в жизнь местных: познакомимся с хмонгами Сапы, увидим
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плавучие дома дельты Меконга, покатаемся на бамбуковой лодке и конной повозке, посмотрим фольклорные шоу, перепробуем блюда. Изучим нынешнюю и бывшие столицы — Ханой, Хоалы, Хошимин.

Исследуем наследие французских колонистов, гуляя по европейским улочкам Далата и курорта Бана Хиллз в Дананге. Ненадолго задержимся в рыбацком Нячанге и побываем во вьетнамской Венеции — атмосферном Хойане. Полюбуемся островами бухты Халонг, горами и рисовыми террасами. И даже сделаем небольшую паузу в насыщенном путешествии: устроим день безделья у моря. Будем жить с комфортом в отелях 4–5* и откроем для себя ещё много интересного — полетели с нами!

Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён
Весь Вьетнам за одну поездку: отели 4-5*, водные прогулки, знакомство с кухней и культурой племён

Описание тура

Организационные детали

Время и дни экскурсий могут меняться в зависимости от погоды, времени внутренних перелётов и других условий, но все они обязательно состоятся.

Программа тура по дням

1 день

Ханой

Встретим вас у аэропорта Ханоя и отправимся знакомиться со столицей. Окунёмся в суматоху, пройдём узкими улочками, попробуем вьетнамский кофе и фо бо. Мы увидим:
— храм литературы Ван Миеу — первый университет страны, построенный в 1070 году
— пагоду Чанкуок, старейшую в городе
— площадь Бадинь с мавзолеем первого президента Вьетнама Хошимина и деревянной пагодой на каменном столбе
— озеро Возвращённого меча с храмом Нефритовой горы, связанные с легендой о победе над китайскими захватчиками

В финале на выбор: традиционное кукольное шоу или прогулка на велорикше.

ХанойХанойХаной
2 день

Круиз по бухте Халонг

Бухта Халонг дважды признана объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО — настолько она красива. Мы обойдём красивейшие уголки на круизном корабле, посетим пещеру Удивления и остров Титова, пообедаем морепродуктами. Будет возможность искупаться и покататься на байдарках.

Круиз по бухте ХалонгКруиз по бухте Халонг
3 день

Хоалы, прогулка на бамбуковой лодке

Проведём день в провинции Ниньбинь. Посетим древнюю столицу Хоалы — резиденцию двух первых императорских династий королевства Великого Вьета. После очередной смены власти все постройки разобрали и перенесли в Ханой — можно лишь представить, как они выглядели в далёком прошлом.

Увидим храмы-близнецы в честь императоров, полюбуемся рисовыми полями и зелёными горами. Пообедаем, покатаемся на бамбуковой лодке в местечке Там Кок. Рассмотрим скалы, пещеры, причудливые водоросли в реке и пасущихся на берегу козочек.

Хоалы, прогулка на бамбуковой лодкеХоалы, прогулка на бамбуковой лодкеХоалы, прогулка на бамбуковой лодке
4 день

Хмонги деревни Кат Кат

Переезжаем на границу с Китаем, в Сапу. Здесь туманные горы и холмы, рисовые поля, бамбуковые заросли, местные племена в ярких одеждах — очень колоритно! В деревне Кат Кат познакомимся с жизнью чёрных хмонгов, посмотрим выступление ансамбля. Вечером можно сходить на массаж или попробовать местные деликатесы.

Хмонги деревни Кат КатХмонги деревни Кат КатХмонги деревни Кат Кат
5 день

Серебряный водопад, гора Хам Ронг

Проведём день на природе. Полюбуемся Серебряным водопадом, самым крупным в окрестностях. Погуляем по парку у подножия горы Хам Ронг. Здесь растут орхидеи и деревья с изогнутыми стволами, есть сад камней, скульптуры, искусственные водопады и гроты. Много смотровых террас, а ещё местные тут собирают целебные травы для настоек и мазей по старинным рецептам.

Затем вернёмся в Ханой и улетим в Дананг.

Серебряный водопад, гора Хам РонгСеребряный водопад, гора Хам РонгСеребряный водопад, гора Хам Ронг
6 день

Бана Хиллз

Едем на горный курорт Бана Хиллз, построенный французскими колонистами. Увидим уголок Европы посреди Вьетнама: крепостные стены, замки, шато, башни. Посетим сад Любви, винный погреб, буддийский храм, парк аттракционов. Пройдём по мосту Руки Будды, при желании покатаемся на альпийских санях.

Бана ХиллзБана ХиллзБана ХиллзБана ХиллзБана Хиллз
7 день

Мраморные горы, Хойан

Направимся к Мраморным горам, священным для чамов. На протяжении веков они также были сакральным местом для буддистов Махаяны и аристократии, придерживающейся местных верований. Посетим храм Мишон, один из важнейших для цивилизации Чампа.

Затем побываем во вьетнамской Венеции — Хойане. Увидим зал собраний китайского фудзянского общества, Японский мост, семейную часовню Чан, мастерскую шёлка и много интересных домов.

Вечером вылет в Нячанг.

Мраморные горы, ХойанМраморные горы, ХойанМраморные горы, ХойанМраморные горы, ХойанМраморные горы, Хойан
8 день

Свободный день в Нячанге

Время загорать, купаться и наслаждаться бездельем! Если захотите, можно отдохнуть на грязевых и минеральных источниках или получить порцию адреналина на аттракционах парка «Винпёрл».

Свободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в НячангеСвободный день в Нячанге
9 день

Далат

Ранним утром поедем в Далат, построенный французами. Здесь, в городе вечной весны и цветов, вьетнамской Швейцарии, от зноя Сайгона спасались колонизаторы и зажиточные вьетнамцы. По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться пейзажами и узнать, как выращивают кофе.

В Далате посетим:
— необычный отель Crazy House
— ферму пальмовых циветт, где можно попробовать кофе копи лювак
— водопад Датанла, где можно покататься на слалом-санях
— монастырь Трук Лам и храм Линь Фуок
— давно не действующий французский вокзал, признанный когда-то самым красивым в Индокитае

ДалатДалатДалатДалат
10 день

Провинция Фуйен

Снова ранний выезд — ради провинции Фуйен. Горные хребты, рыбацкие деревушки, крестьянские фермы, живописные лагуны и дикие пляжи — райское местечко!

Мы изучим:
— базальтовый риф Ген Да Диа из застывшей вулканической лавы
— мыс Дай Лань и французский маяк 19 века
— старинную католическую церковь Манг Ланг, которая ни разу не реставрировалась и продолжает действовать
— буддийский храм Тхань Луонг из кораллов
— город Туихоа — столицу провинции

Вечером вернёмся в Нячанг.

Провинция ФуйенПровинция Фуйен
11 день

Нячанг

Посвятим день Нячангу, одному из главных морских курортов Вьетнама. Местные здесь занимаются рыболовством, производством и переработкой рыбы и морепродуктов, сельским хозяйством. Мы погрузимся в историю города и посетим:
— католический собор, построенный французскими колонизаторами
— буддийский храм Лонгшон
— индуистское святилище По Нагар Тхап Ба
— мыс Хон Чонг, который называют садом камней
— нетуристические кварталы и азиатский рынок

Вечером летим в Хошимин.

НячангНячангНячангНячанг
12 день

Хошимин

Бывший Сайгон — ещё один европейский островок посреди Азии.

На нашем пути сегодня:
— смотровая башни Bitexco в форме свёрнутого лепестка лотоса
— собор Нотр-Дам де Сайгон и Главпочтамт
— выставка лаковых изделий, инкрустированных перламутром, яичной скорлупой, серебром или даже золотом
— обед супом фо
— музей военной истории с фотографиями и трофейной техникой
— рынок Бен Тхань
— водный кукольный театр (оплачивается дополнительно)

Вечер оставим свободным для прогулок в вашем темпе.

ХошиминХошиминХошиминХошимин
13 день

Круиз по дельте Меконга

Дельта Меконга — пёстрый мир, где снуют бесчисленные суда, которые везут продукты на рынки, детей в школу, туристов на экскурсии. Здесь собрано всё многообразие Вьетнама: рисовые чеки, которые распахивают буйволы, соломенные хижины, фруктовые сады, плавучие дома, рыбные фермы.

В планах сегодня:
— прогулка по рукавам и притокам на моторной лодке и джонке
— знакомство с ремёслами: увидим, как делают мёд, рисовые лепёшки, конфеты и сувениры из кокоса
— фольклорный концерт с игрой на национальных инструментах и пением
— посещение крокодильей фермы
— катание на лошади, запряжённой повозкой
— местный деликатес на обед — рыба Ухо слона
— дегустация сезонных фруктов прямо в садах

Круиз по дельте МеконгаКруиз по дельте МеконгаКруиз по дельте МеконгаКруиз по дельте МеконгаКруиз по дельте Меконга
14 день

Туннели Кучи

Напоследок — трагичные страницы истории. Туннели Кучи — это целый подземный город: 200 километров трёхуровневых лабиринтов, вырытых вручную, где укрывались вьетнамские партизаны во время войны с американцами. Здесь были штаб, госпиталь, склад боеприпасов и всё необходимое. Сначала посмотрим фильм, снятый в этих местах в 1967 году, затем спустимся в сами туннели, посетим стрельбище и оружейную мастерскую, попробуем еду ополченцев.

Туннели КучиТуннели КучиТуннели КучиТуннели Кучи
15 день

Возвращение домой

Рекомендуем брать обратные билеты на вечер, чтобы освободить день для прощальных прогулок и покупки сувениров.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость тура

ТарифСтоимость
За одного при 2-местном размещении$2350
1-местное проживание$2700
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 4 обеда
  • Все трансферы по маршруту, включая 3 внутренних авиаперелёта
  • Услуги местных русскоговорящих гидов
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
  • Посещение театра или катание на рикше
Что не входит в цену
  • Билеты в Ханой и обратно в ваш город из Хошимина
  • Обеды вне программы, ужины - $15-20 в день
  • 1-местное проживание
  • Страховка
  • Чаевые - $40 за всю поездку
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ханоя, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Хошимина, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Ханое
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 550 туристов
Живу в Воронеже всю жизнь, окончила два ВУЗа, но любовь к путешествиям взяла верх. Жду вас на экскурсии по Воронежу, где покажу и расскажу всё самое-самое! А ещё с 2018 года организую авторские поездки, где каждый день — что-то новое и интересное.

Тур входит в следующие категории Ханоя

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