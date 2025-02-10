8 дней
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
10 фев в 12:00
20 фев в 12:00
$2700 за человека
10 дней
Большое путешествие по Вьетнаму: этнические деревни, нацпарки и круиз на корабле
Подняться на гору Фансипан, познакомиться с культурой малых народностей и прокатиться заливу Халонг
Начало: Ханой, аэропорт, день
10 фев в 10:00
20 фев в 10:00
$3200 за человека
6 дней
От Ханоя до Дананга с круизом в бухте Халонг: тур только для вас
Увидеть природную жемчужину с лайнера, посетить гастрогород Хайфон и аутентичный Хойан
Начало: Ханой, аэропорт, первая половина дня
16 фев в 10:00
23 фев в 10:00
$990 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На 9 мая»
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