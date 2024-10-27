5 дней
Жемчужины северного Вьетнама
Проплыть по бухте Халонг, побывать в высокогорной глубинке и изучить две столицы
Начало: Ханой, аэропорт, утро
27 окт в 08:00
28 окт в 08:00
$1 000 за человека
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
27 окт в 08:00
31 окт в 08:00
$860 за всё до 2 чел.
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
25 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$2 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «В декабре»
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