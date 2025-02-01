10 дней
Большое путешествие по Вьетнаму: этнические деревни, нацпарки и круиз на корабле
Подняться на гору Фансипан, познакомиться с культурой малых народностей и прокатиться заливу Халонг
Начало: Ханой, аэропорт, день
1 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$3200 за человека
14 дней
Большое путешествие по Вьетнаму с круизом: природа, деревни и исторические центры
Исследовать заливы на корабле, подняться на Золотой мост и погулять по Хошимину
Начало: Аэропорт Ханоя, время зависит от времени вашего пр...
15 фев в 10:00
1 мар в 10:00
$4000 за человека
8 дней
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
1 фев в 12:00
10 фев в 12:00
$2700 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «В мае»
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