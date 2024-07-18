читать дальше решении возникающих проблем. За твою гибкость и умение прислушаться к желаниям группы. За дооорлготерпение. Ждем от тебя интересных предложений!! © Спасибо и до новых встреч!!!

Миша! Ещё раз хочу поблагодарить тебя за замечательные путешествия с тобой. За людей, которых ты объединяешь. Спасибо за эмоции. И за помощь в