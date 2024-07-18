13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
22 мар в 10:00
$2150 за человека
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
24 дек в 08:00
25 дек в 08:00
$2400 за человека
17 дней
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
3 мар в 10:00
$1490 за человека
Последние отзывы на туры
- ГГульназ18 июля 2024Я только что прилетела домой! Всем огромное спасибо! Группа была супер! Экскурсии были очень интересными, места, куда нас заносило тоже! Всем желаю еще много интересных путешествий! Давайте не теряться! Всех обнимаю!!!
- ТТатьяна1 июля 2024Миша! Ещё раз хочу поблагодарить тебя за замечательные путешествия с тобой. За людей, которых ты объединяешь. Спасибо за эмоции. И за помощь в
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «В марте»
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Сколько стоит тур в Ханое в декабре 2024
Сейчас в Ханое в категории "В марте" можно забронировать 3 тура от 1490 до 2400. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.5 из 5
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