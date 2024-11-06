11 дней
Отпуск мечты во Вьетнаме: круиз по бухте Халонг, райский Ангкор и страна улыбок Камбоджа
Встретить рассвет на корабле, увидеть кукольное представление и спуститься в подземные лабиринты
Начало: Аэропорт Ханоя, 11:00 (общий трансфер)
6 ноя в 08:00
6 мар в 08:00
$2 220 за человека
3 дня
Главные локации Северного Вьетнама: экспресс-тур с круизом
Побывать в древней столице Вьетнама, посетить самую высокую пагоду и узнать тайны города императоров
Начало: Аэропорт или отель в Ханое, время обсуждается инди...
10 сен в 08:00
17 сен в 08:00
$800 за человека
2 дня
На север Вьетнама: индивидуальный тур из Ханоя в Сапу
Полюбоваться каскадами рисовых террас, подняться к Вратам рая и узнать, как живут хмонги
Начало: Аэропорт/отель Ханоя, 06:00
8 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$860 за всё до 2 чел.
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
10 сен в 08:00
18 сен в 08:00
$2 200 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На праздники»
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