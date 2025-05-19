8 дней
Удивительный Вьетнам от Ханоя до Дананга: круиз по бухте Халонг, жемчужная ферма и Мраморные горы
Увидеть Золотой мост, побывать на кулинарном мастер-классе и заглянуть в пещера Света и Тьмы
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
19 мая в 10:00
10 июн в 10:00
$990 за человека
8 дней
Вьетнам: водные прогулки, круизы и экскурсии по городам
Прокатиться по самой длинной канатной дороге в мире, побывать на змеиной ферме и изучить архитектуру
Начало: Ханой, аэропорт, день
20 фев в 12:00
1 мар в 12:00
$2700 за человека
8 дней
Золотой треугольник Вьетнама и круиз по заливу: Ханой, Дананг и Хошимин
Увидеть собор Нотр-Дам, пройтись по Золотому мосту и побывать на жемчужной ферме
Начало: Аэропорт Ханоя, время прибытия вашего рейса
7 мар в 10:00
$990 за человека
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