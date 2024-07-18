Большое путешествие – туры в Ханое

Найдено 3 тура в категории «Большое путешествие» в Ханое на русском языке, цены от $1 690. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
SUP-прогулки
2 отзыва
13 дней
От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
Полюбоваться заливами и водопадом Банзёк, погулять по Сапе и побывать в деревнях ремесленников
Начало: Ханой, аэропорт, время - по договорённости
22 мар в 10:00
$2 150 за человека
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
На машине
На яхте
Музыкальные теплоходы
11 дней
Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
Совершить круиз на яхте, познакомиться с высокогорными племенами и побывать в местном Диснейленде
Начало: Ханой, аэропорт или отель, утро
30 окт в 08:00
3 ноя в 08:00
$2 200 за человека
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
На машине
17 дней
Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Посетить одни из лучших природных локаций, включая горный регион, и погрузиться в культуру в городах
Начало: Г. Ханой, в первую половину дня (зависит от рейсов...
28 янв в 10:00
$1 690 за человека

Последние отзывы на туры

  • Г
    Гульназ
    18 июля 2024
    От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
    Я только что прилетела домой! Всем огромное спасибо! Группа была супер! Экскурсии были очень интересными, места, куда нас заносило тоже! Всем желаю еще много интересных путешествий! Давайте не теряться! Всех обнимаю!!!
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
    Миша! Ещё раз хочу поблагодарить тебя за замечательные путешествия с тобой. За людей, которых ты объединяешь. Спасибо за эмоции. И за помощь в
    читать дальше

    решении возникающих проблем. За твою гибкость и умение прислушаться к желаниям группы. За дооорлготерпение. Ждем от тебя интересных предложений!! © Спасибо и до новых встреч!!!

    Миша!

Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «Большое путешествие»

Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Ханоя до Халонга: большое путешествие по северу Вьетнама
  2. Путешествие в страну драконов и фей. Индивидуальный тур по Центральному и Северному Вьетнаму
  3. Гранд-тур по Вьетнаму: вся страна с севера на юг
Сколько стоит тур в Ханое в октябре 2024
Сейчас в Ханое в категории "Большое путешествие" можно забронировать 3 тура от 1 690 до 2 200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Большое путешествие», 2 ⭐ отзыва, цены от $1690. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам