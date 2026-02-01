Из Ханоя в бухту Халонг: круиз на 5-звёздочном лайнере с ночёвкой
Посетить рыбацкую деревню, полюбоваться пейзажами и окунуться в традиционную жизнь залива
Начало: Ваш отель в Ханое, 8:00
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
$655 за всё до 2 чел.
Вьетнамские приключения: Ханой и Дананг, круиз и пляжи, погружение в культуру и активности
Осмотреть «Золотой мост», научиться готовить местное блюдо и покататься на велосипеде и скутерах
Начало: Аэропорт Ханоя, время по согласованию
4 мая в 10:00
18 мая в 10:00
$1500 за человека
В мини-группе по Вьетнаму: Ханой и Дананг, Хойан и Хошимин и круиз по бухте Халонг
Исследовать города, прокатиться на лодке, каноэ и корабле и пройтись по знаменитому Золотому мосту
Начало: Ханой, 13:00 (возможна договорённость о другом вре...
14 фев в 13:00
28 фев в 13:00
180 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ханою в категории «На майские»
Самые популярные туры этой рубрики в Ханое
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ханое
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Ханое в феврале 2026
Сейчас в Ханое в категории "На майские" можно забронировать 3 тура от 655 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Туры на русском языке в Ханое (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год на майские, 2 ⭐ отзыва, цены от $655. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель