Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Вы не знаете, чем себя занять вечером в большом городе?

Предлагаем посетить, А О шоу в оперном театре Хошимина, с понедельника по пятницу начало шоу в 18–00 в выходные в 12–00

Шоу, не каждый день!

Шоу AO актеры из трех городских цирковых коллективов, исполнители трюков и уличного хип-хоп танцоров. Шоу состоит из 18 традиционных музыкальных инструментов, таких как Вьетнам Goong, флейта, цитра, играют в прямом эфире пять оркестрантов. В шоу, зрители смогут послушать традиционную мелодию Цай Лыонгом, Хо, Вонг, Дэн CA Тай Ту и Колокольчики от Дана там Тап Люк (вьетнамская цимбалы с 36 металлических струн). АО Показывает и рассказывает о жизни и повседневной деятельность людей в дельте реки Меконг от прошлого до сих пор. Зрители смогут увидеть образы южан ходить на рынок вместе, как они сеят рис, и многое друге. Последняя часть истории 📖 нового города в ходе деятельности молодежи, а также конфликты с соседями под застройку многоквартирных домов, сцены животных, сирена от мотоциклов, автобусов и легковых автомобилей, и на цлице танцевальные представления подростков. .