Катя Ч. проводит ещё 6 экскурсий

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
A O Шоу.
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A O Шоу.
Вы не знаете, чем себя занять вечером в большом городе?
Предлагаем посетить, А О шоу в оперном театре Хошимина, с понедельника по пятницу начало шоу в 18–00 в выходные в 12–00
Шоу, не каждый день!
Шоу AO актеры из трех городских цирковых коллективов, исполнители трюков и уличного хип-хоп танцоров. Шоу состоит из 18 традиционных музыкальных инструментов, таких как Вьетнам Goong, флейта, цитра, играют в прямом эфире пять оркестрантов. В шоу, зрители смогут послушать традиционную мелодию Цай Лыонгом, Хо, Вонг, Дэн CA Тай Ту и Колокольчики от Дана там Тап Люк (вьетнамская цимбалы с 36 металлических струн). АО Показывает и рассказывает о жизни и повседневной деятельность людей в дельте реки Меконг от прошлого до сих пор. Зрители смогут увидеть образы южан ходить на рынок вместе, как они сеят рис, и многое друге. Последняя часть истории 📖 нового города в ходе деятельности молодежи, а также конфликты с соседями под застройку многоквартирных домов, сцены животных, сирена от мотоциклов, автобусов и легковых автомобилей, и на цлице танцевальные представления подростков. .
Что входит
  • билет класса А (боковые места)
Начало и место завершения
🚩 по договоренности с клиентом

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Катя Ч.
Катя Ч.
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