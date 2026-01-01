Билет на автобус
Ночная обзорная экскурсия по Сайгону на двухэтажном автобусе
Начало: QPG3+M73 Район 1, Хошимин, Вьетнам
$7 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Главные достопримечательности Хошимина за полдня
Начало: Трансфер от отеля
$26 за всё до 20 чел.
Билеты
A O Шоу
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
Завтра в 20:00
18 янв в 09:00
$45 за билет
