Во время плавания по реке Сайгон на корабле Bonsai Cruise вы сможете насладиться ужином, состоящим из блюд азиатской и европейской кухонь, провести время в баре на одной из палуб, послушать живую музыку или посмотреть шоу местных артистов. Круиз рассчитан на два часа.
Описание билетаЭто ночной речной круиз-ужин по реке Сайгон на современной и стильной яхте-ресторанe с несколькими палубами, панорамными видами и атмосферой романтики и элегантности. Он сочетает прогулку по реке, ужин высокой кухни и виды на ночной город — прекрасный способ провести вечер в Хошимине
в любой день по договоренности
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут: прогулка по реке Сайгон с видами на ночной городской пейзаж - современные небоскрёбы
- Мосты и освещённые набережные. Атмосфера: на борту обычно играет живая музыка
- Есть просторная открытая палуба для фотосъёмки и просмотра панорамы
Что включено
- Входные билеты
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: в любой день по договоренности
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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