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Ужин на корабле Bonsai Cruise

Катя Ч.
Катя Ч. – Гид из Хошимина
Во время плавания по реке Сайгон на корабле 🛳️ Bonsai Cruise вы сможете насладиться ужином, состоящим из блюд азиатской и европейской кухонь 🥧, провести время в баре на одной из палуб, послушать живую музыку или посмотреть шоу местных артистов.

Круиз рассчитан на два часа.
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Ужин на корабле Bonsai Cruise

Что вы увидите

  • Река Сайгон
Стилизованное под старинную джонку, построенную в традиционном вьетнамском стиле 19-ого века, судно-ресторан Бонсай дает вам возможность провести вечер в романтической, колоритной обстановке, совершить небольшой круиз по реке Сайгон, насладиться ужином из блюд азиатской и европейской кухни 🥧 (шведский стол), а также культурно-развлекательной программой, живой музыкой.
Ресторан судна может вмещать до 160 посетителей. На верхней и нижней палубах судна размещены 2 бара (Cocktail Lounge, Village Bar), ресторан со шведским столом и открытая площадка для коктейлей, полностью оснащенная кухня, туалеты и сцена. Команда судна насчитывает 50 человек
Что входит
  • Входные билеты
  • Трансфер
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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Катя Ч.
Катя Ч.
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