Стилизованное под старинную джонку, построенную в традиционном вьетнамском стиле 19-ого века, судно-ресторан Бонсай дает вам возможность провести вечер в романтической, колоритной обстановке, совершить небольшой круиз по реке Сайгон, насладиться ужином из блюд азиатской и европейской кухни 🥧 (шведский стол), а также культурно-развлекательной программой, живой музыкой.

Ресторан судна может вмещать до 160 посетителей. На верхней и нижней палубах судна размещены 2 бара (Cocktail Lounge, Village Bar), ресторан со шведским столом и открытая площадка для коктейлей, полностью оснащенная кухня, туалеты и сцена. Команда судна насчитывает 50 человек