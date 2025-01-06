Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У отеля туристов в центре города или по договоренн...
Завтра в 08:00
1 июн в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
$150 за экскурсию
Билеты
A O Шоу в Хошимине: цирковое искусство и традиционная музыка
Вечер в Хошимине может быть волшебным с билетом на A O Шоу. Погрузитесь в мир вьетнамской культуры и акробатики
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
$45 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 января 2025Ирина - просто великолепный экскурсовод и приятный человек. Для нас был арендован хороший транспорт, что для нашей большой компании из
- ККонстантин7 декабря 2021Отличная экскурсия. Я был в период локдауна - туристов мало и от этого экскурсия становиться очень комфортной. Если вы хотите почувствовать душу китайского квартальчика - это ваша экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Рынок Бинь Тай»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в мае 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Рынок Бинь Тай" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 180. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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