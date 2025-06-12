Эта экскурсия — путешествие в самобытный мир дельты Меконга с её реками, каналами и деревенской жизнью.
Вас ждут лодочные прогулки, местные ремёсла, традиционная музыка и знакомство с повседневной культурой региона. Кульминацией станет посещение знаменитого плавучего рынка Кай Ранг.
Описание билетаПутешествие по дельте Меконга Экскурсия проходит через живописные рисовые поля и сельские деревни с остановкой у красивой пагоды Виньчанг. В Митхо вы отправитесь на лодочную прогулку по реке Меконг, а затем проплывёте на сампане по каналам Бенче, окружённым кокосовыми пальмами. По пути — посещение местных мастерских, где делают кокосовые конфеты и другие региональные угощения. Культура, вкусы и традиции Вы познакомитесь с дружелюбными местными семьями, попробуете свежие тропические фрукты, медовый чай и послушаете традиционную южную народную музыку. Маршрут продолжается в Кантхо — сердце дельты Меконга, где можно прочувствовать атмосферу города, прогуливаясь по набережной, ночному рынку или уютным кафе. Плавучий рынок и сельская жизнь Главной особенностью тура станет посещение плавучего рынка Кай Ранг — одного из самых известных во Вьетнаме. Также вы увидите процесс изготовления рисовой лапши, заглянете на местный рынок и посетите старинный дом «№ 10 Во», отражающий традиционную архитектуру региона. Завершает экскурсию знакомство с местной кухней и прогулка по спокойной сельской местности, позволяющая увидеть повседневную жизнь жителей дельты. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Размещение: номера рассчитаны на 2 взрослых. По запросу возможен трёхместный номер для 3 взрослых без доплаты.
- Доплата за отель: 20 USD за отель 3★, 50 USD за отель 5★.
- Самостоятельное бронирование: рекомендуется выбирать отели рядом с пристанью Нинь Киеу в городе Кантхо.
- Багаж: тур с ночёвкой — багаж разрешён, но рекомендуется брать компактные сумки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дельта Меконга
- Пагода Виньчанг
- Митхо
- Река Меконг
- Каналы Бенче
- Кантхо
- Плавучий рынок Кай Ранг
- Фабрика рисовой лапши
- Местный рынок
- Дом «№ 10 Во»
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно в пределах района 1 (кроме Тандинь и Дакао)
- Проживание в отеле 5 звезд
- Питание: 2 обеда (есть веганские варианты) и 1 завтрак в отеле
- Все входные билеты и все лодочные прогулки
- Услуги гида
- Транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки во время приёмов пищи
- Дополнительные приёмы пищи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Размещение: номера рассчитаны на 2 взрослых. По запросу возможен трёхместный номер для 3 взрослых без доплаты
- Доплата за отель: 20 USD за отель 3★, 50 USD за отель 5★
- Самостоятельное бронирование: рекомендуется выбирать отели рядом с пристанью Нинь Киеу в городе Кантхо
- Багаж: тур с ночёвкой - багаж разрешён, но рекомендуется брать компактные сумки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
М
Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
В
Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни в дельте Меконга и попробовать множество разных активностей — мы
Л
Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом их приготовления. Лодочные прогулки были замечательными и помогли лучше понять повседневную жизнь местных жителей. Отель оказался отличным, а маршрут — продуманным и насыщенным. Винни был отличным гидом, и я с уверенностью рекомендую эту экскурсию
$79 за человека