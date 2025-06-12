Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг

Эта экскурсия — путешествие в самобытный мир дельты Меконга с её реками, каналами и деревенской жизнью.

Вас ждут лодочные прогулки, местные ремёсла, традиционная музыка и знакомство с повседневной культурой региона. Кульминацией станет посещение знаменитого плавучего рынка Кай Ранг.
5
3 отзыва
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг

Описание билета

Путешествие по дельте Меконга Экскурсия проходит через живописные рисовые поля и сельские деревни с остановкой у красивой пагоды Виньчанг. В Митхо вы отправитесь на лодочную прогулку по реке Меконг, а затем проплывёте на сампане по каналам Бенче, окружённым кокосовыми пальмами. По пути — посещение местных мастерских, где делают кокосовые конфеты и другие региональные угощения. Культура, вкусы и традиции Вы познакомитесь с дружелюбными местными семьями, попробуете свежие тропические фрукты, медовый чай и послушаете традиционную южную народную музыку. Маршрут продолжается в Кантхо — сердце дельты Меконга, где можно прочувствовать атмосферу города, прогуливаясь по набережной, ночному рынку или уютным кафе. Плавучий рынок и сельская жизнь Главной особенностью тура станет посещение плавучего рынка Кай Ранг — одного из самых известных во Вьетнаме. Также вы увидите процесс изготовления рисовой лапши, заглянете на местный рынок и посетите старинный дом «№ 10 Во», отражающий традиционную архитектуру региона. Завершает экскурсию знакомство с местной кухней и прогулка по спокойной сельской местности, позволяющая увидеть повседневную жизнь жителей дельты. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
  • Размещение: номера рассчитаны на 2 взрослых. По запросу возможен трёхместный номер для 3 взрослых без доплаты.
  • Доплата за отель: 20 USD за отель 3★, 50 USD за отель 5★.
  • Самостоятельное бронирование: рекомендуется выбирать отели рядом с пристанью Нинь Киеу в городе Кантхо.
  • Багаж: тур с ночёвкой — багаж разрешён, но рекомендуется брать компактные сумки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дельта Меконга
  • Пагода Виньчанг
  • Митхо
  • Река Меконг
  • Каналы Бенче
  • Кантхо
  • Плавучий рынок Кай Ранг
  • Фабрика рисовой лапши
  • Местный рынок
  • Дом «№ 10 Во»
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно в пределах района 1 (кроме Тандинь и Дакао)
  • Проживание в отеле 5 звезд
  • Питание: 2 обеда (есть веганские варианты) и 1 завтрак в отеле
  • Все входные билеты и все лодочные прогулки
  • Услуги гида
  • Транспорт с кондиционером
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки во время приёмов пищи
  • Дополнительные приёмы пищи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
В
Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни в дельте Меконга и попробовать множество разных активностей — мы
делали лапшу, готовили вьетнамские блинчики и кокосовые сладости. Нам понравилось посещение храма и плавучих рынков, а прогулка на сампане стала отдельным удовольствием. Отель в Кантхо был очень комфортным и удачно расположен. И самое главное — наш гид Николь была просто великолепна: очень информативная, внимательная и заботливая. За эти два дня мы узнали много о жизни во Вьетнаме и увезли с собой массу тёплых воспоминаний

Л
Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом их приготовления. Лодочные прогулки были замечательными и помогли лучше понять повседневную жизнь местных жителей. Отель оказался отличным, а маршрут — продуманным и насыщенным. Винни был отличным гидом, и я с уверенностью рекомендую эту экскурсию

$79 за человека