Национальный заповедник Канзо (Вамсат), который находится под патронажем ЮНЕСКО, расположен в устье реки Сайгон в 50 км от центра города Хошимина – современного, шумного, бурлящего мегаполиса. Жители Хошимина называют район Канзо «легкими города».
Эта экскурсия популярна у туристов, которые любят дикую природу и желают отдохнуть от городской суеты в окружении прекрасных видов.
Эта экскурсия популярна у туристов, которые любят дикую природу и желают отдохнуть от городской суеты в окружении прекрасных видов.
Описание экскурсииЗаповедник представляет собой огромную территорию, покрытую мангровыми лесами, в которых обитают более 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих. В зарослях диких финиковых пальм обитают десятки тысяч летучих мышей, а на время гнездования в заповедник слетаются сотни тысяч редких видов птиц. Поднявшись на смотровую площадку 25-метровой башни, мы осмотрим живописные окрестности парка. Во время экскурсии у нас будет возможность покормить крокодилов и половить на удочку крабов. Во время экскурсии, передвигаясь по территории заповедника на каноэ, мы посетим остров летучих мышей, посетим питомник по выращиванию крокодилов, покормим из своих рук диких оленей, обезьян и прогуляемся среди зарослей мангров. Во время обеда сможем насладиться местными деликатесами.
Ежедневно с 8:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров летучих мышей
- Питомник по выращиванию крокодилов
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Обед и напитки
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: В отеле туристов в центре города
Завершение: В отеле туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Хошимина
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