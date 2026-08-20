Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Национальный заповедник Канзо (Вамсат), который находится под патронажем ЮНЕСКО, расположен в устье реки Сайгон в 50 км от центра города Хошимина – современного, шумного, бурлящего мегаполиса. Жители Хошимина называют район Канзо «легкими города».



Эта экскурсия популярна у туристов, которые любят дикую природу и желают отдохнуть от городской суеты в окружении прекрасных видов.

Ирина Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Групповая экскурсия $280 за человека 🇷🇺 русский 7 часов 1-2 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Заповедник представляет собой огромную территорию, покрытую мангровыми лесами, в которых обитают более 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих. В зарослях диких финиковых пальм обитают десятки тысяч летучих мышей, а на время гнездования в заповедник слетаются сотни тысяч редких видов птиц. Поднявшись на смотровую площадку 25-метровой башни, мы осмотрим живописные окрестности парка. Во время экскурсии у нас будет возможность покормить крокодилов и половить на удочку крабов. Во время экскурсии, передвигаясь по территории заповедника на каноэ, мы посетим остров летучих мышей, посетим питомник по выращиванию крокодилов, покормим из своих рук диких оленей, обезьян и прогуляемся среди зарослей мангров. Во время обеда сможем насладиться местными деликатесами.

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