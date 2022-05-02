Национальный заповедник Канзо (Вамсат) находится в устье реки Сайгон в 50 км от центра города Хошимина-современного, шумного, бурлящего мегаполиса.

Эта экскурсия одна из самых популярных у тех туристов кто любит дикую, девственную природу. Этот национальный парк является зоной охраны биосферы нашей планеты и его сохранение и развитие находится под патронажем ЮНЕСКО.

Сами жители города Хошимина называют район Канзо «легкими города».

Сам заповедник представляет из себя огромную территорию покрытую мангровыми лесами в которых обитают более 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих.

В зарослях диких финиковых пальм обитают десятки тысяч летучих мышей, а на время гнездования в заповедник слетаются сотни тысяч редких видов птиц.

Поднявшись на смотровую площадку 25 метровой башни мы осмотрим живописные окрестности парка. Во время экскурсии у нас будет возможность покормить крокодилов и половить на удочку крабов.

Во время экскурсии, передвигаясь по территории заповедника на каноэ, мы посетим остров летучих мышей, посетим питомник по выращиванию крокодилов, покормим из своих рук диких оленей, обезьян и прогуляемся среди зарослей мангров.

Во время обеда сможем насладиться местными деликатесами