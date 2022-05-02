Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)

Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо

Мини-группа
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)
Экскурсия по мангровым лесам в национальном заповеднике Канзо (Вамсат)

Что вас ожидает 🤩

  • Остров летучих мышей
  • Посетим питомник по выращиванию крокодилов
  • Покормим из своих рук диких оленей
  • Обезьян и прогуляемся среди зарослей мангров
Национальный заповедник Канзо (Вамсат) находится в устье реки Сайгон в 50 км от центра города Хошимина-современного, шумного, бурлящего мегаполиса.
Эта экскурсия одна из самых популярных у тех туристов кто любит дикую, девственную природу. Этот национальный парк является зоной охраны биосферы нашей планеты и его сохранение и развитие находится под патронажем ЮНЕСКО.
Сами жители города Хошимина называют район Канзо «легкими города».
Сам заповедник представляет из себя огромную территорию покрытую мангровыми лесами в которых обитают более 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих.
В зарослях диких финиковых пальм обитают десятки тысяч летучих мышей, а на время гнездования в заповедник слетаются сотни тысяч редких видов птиц.
Поднявшись на смотровую площадку 25 метровой башни мы осмотрим живописные окрестности парка. Во время экскурсии у нас будет возможность покормить крокодилов и половить на удочку крабов.
Во время экскурсии, передвигаясь по территории заповедника на каноэ, мы посетим остров летучих мышей, посетим питомник по выращиванию крокодилов, покормим из своих рук диких оленей, обезьян и прогуляемся среди зарослей мангров.
Во время обеда сможем насладиться местными деликатесами

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включено:
  • Транспорт, услуги гида, входные билеты
Что не входит
  • Не включено в стоимость:
  • Личные расходы
  • Обед
  • Напитки во время обеда
Где начинаем и завершаем?
Начало: встречаемся в отеле туристов в центре города
Завершение: в отеле туристов
Когда и сколько длится
Когда: каждый день с 8ч утра
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

каждый день с 8ч утра

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