Представьте себе место, где земля сливается с водой, создавая уникальную экосистему, полную жизни и красок.
Мангровые джунгли Хошимина - это не просто экскурсия, это путешествие в дикую природу, где каждый шаг
Мангровые джунгли Хошимина - это не просто экскурсия, это путешествие в дикую природу, где каждый шаг
6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Погружение в уникальные мангровые джунгли
- 🦜 Наблюдение за редкими видами животных и птиц
- 🐒 Посещение островов летучих мышей и обезьян
- 🦀 Возможность поймать краба и покормить крокодилов
- 🌅 Панорамный вид с башни на заповедник
- 🌍 Экскурсия в заповедник под охраной ЮНЕСКО
Что можно увидеть
- Птичий заповедник
- Остров летучих мышей
- Остров обезьян
- Башня с панорамным видом
Описание экскурсии
Мы посетим заповедник Вам Сат в районе Кан Зо. Это место является зоной охраны биосферы Земли и находится под охраной ЮНЕСКО. В этих лесах обитают 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих.
Вы увидите птичий заповедник, остров летучих мышей, остров обезьян. Попробуете поймать на удочку краба и покормить крокодилов. И поднимитесь на башню, с которой открывается живописная панорама на этот бескрайний заповедник.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, транспорт, входные билеты
- Обед — за отдельную плату
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2759 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Тихая и спокойная экскурсия😍 Направление не очень популярное, но если вы хотите поехать посмотреть на природу, где нет туристов, то вам сюда. Наш гид Виктор - вьетнамец, мы с удовольствием послушали про жизнь во Вьетнаме. Без гида конечно сюда ехать не надо - будет скучно)
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Е
Эту экскурсию «вытащил» гид Виктор. Он местный житель. Много узнали интересного о жизни вьетнамцев и о данном заповеднике. В целом экскурсия познавательная. Описание, конечно, не совсем соответствует действительности. Мангровый заповедник огромен. Обзор на катере. Крокодилов кормили, обезьян видели издали, проезжая на открытом транспортном средстве, птиц там не совсем. Если вы любите полное отсутствие людей вокруг, то вам сюда!
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Е
Отличная поездка на природу!
Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
Отличный день с Ириной!
Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
Отличный день с Ириной!
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Брали экскурсию в Иангровые джунгли.
Нас сопровождал гид Николай.
Очегь понравилось путешествие - и взрослым, и детям.
Нас сопровождал гид Николай.
Очегь понравилось путешествие - и взрослым, и детям.
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Е
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
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N
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по мне, поэтому выбрали экскурсию, где торговли и людей поменьше. Ирина - отличный гид, по
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Входит в следующие категории Хошимина
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