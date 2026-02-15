Представьте себе место, где земля сливается с водой, создавая уникальную экосистему, полную жизни и красок.Мангровые джунгли Хошимина - это не просто экскурсия, это путешествие в дикую природу, где каждый шаг

открывает что-то новое и неизведанное. В рамках нашей экспедиции вы посетите заповедник Вам Сат, зону охраны биосферы Земли под эгидой ЮНЕСКО. Здесь, среди величественных мангров, обитают более 70 видов животных, включая редкие виды птиц, амфибий и млекопитающих. Вы увидите птичий заповедник, остров летучих мышей и остров обезьян, попробуете поймать краба на удочку и даже покормите крокодилов. Вершина посещения - восхождение на башню, с которой открывается завораживающая панорама на бескрайние мангровые леса. Эта экскурсия не просто познавательное приключение, это возможность прикоснуться к дикой природе, узнать много нового и получить незабываемые впечатления. В стоимость включены услуги гида, транспорт и входные билеты, обед предлагается за отдельную плату. Не упустите шанс окунуться в мир дикой природы и узнать все тайны мангровых джунглей

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы посетим заповедник Вам Сат в районе Кан Зо. Это место является зоной охраны биосферы Земли и находится под охраной ЮНЕСКО. В этих лесах обитают 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих.

Вы увидите птичий заповедник, остров летучих мышей, остров обезьян. Попробуете поймать на удочку краба и покормить крокодилов. И поднимитесь на башню, с которой открывается живописная панорама на этот бескрайний заповедник.

Организационные детали