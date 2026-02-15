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Экспедиция в мангровые джунгли

Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Представьте себе место, где земля сливается с водой, создавая уникальную экосистему, полную жизни и красок.

Мангровые джунгли Хошимина - это не просто экскурсия, это путешествие в дикую природу, где каждый шаг
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открывает что-то новое и неизведанное.

В рамках нашей экспедиции вы посетите заповедник Вам Сат, зону охраны биосферы Земли под эгидой ЮНЕСКО.

Здесь, среди величественных мангров, обитают более 70 видов животных, включая редкие виды птиц, амфибий и млекопитающих.

Вы увидите птичий заповедник, остров летучих мышей и остров обезьян, попробуете поймать краба на удочку и даже покормите крокодилов.

Вершина посещения - восхождение на башню, с которой открывается завораживающая панорама на бескрайние мангровые леса.

Эта экскурсия не просто познавательное приключение, это возможность прикоснуться к дикой природе, узнать много нового и получить незабываемые впечатления. В стоимость включены услуги гида, транспорт и входные билеты, обед предлагается за отдельную плату. Не упустите шанс окунуться в мир дикой природы и узнать все тайны мангровых джунглей

5
18 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Погружение в уникальные мангровые джунгли
  • 🦜 Наблюдение за редкими видами животных и птиц
  • 🐒 Посещение островов летучих мышей и обезьян
  • 🦀 Возможность поймать краба и покормить крокодилов
  • 🌅 Панорамный вид с башни на заповедник
  • 🌍 Экскурсия в заповедник под охраной ЮНЕСКО
Экспедиция в мангровые джунгли
Экспедиция в мангровые джунгли
Экспедиция в мангровые джунгли

Что можно увидеть

  • Птичий заповедник
  • Остров летучих мышей
  • Остров обезьян
  • Башня с панорамным видом

Описание экскурсии

Мы посетим заповедник Вам Сат в районе Кан Зо. Это место является зоной охраны биосферы Земли и находится под охраной ЮНЕСКО. В этих лесах обитают 70 видов животных, более 130 видов рыб, 9 видов амфибий, около 30 видов рептилий, 130 видов птиц и 18 видов млекопитающих.

Вы увидите птичий заповедник, остров летучих мышей, остров обезьян. Попробуете поймать на удочку краба и покормить крокодилов. И поднимитесь на башню, с которой открывается живописная панорама на этот бескрайний заповедник.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, транспорт, входные билеты
  • Обед — за отдельную плату
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2759 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
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сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
Дарья
Тихая и спокойная экскурсия😍 Направление не очень популярное, но если вы хотите поехать посмотреть на природу, где нет туристов, то вам сюда. Наш гид Виктор - вьетнамец, мы с удовольствием послушали про жизнь во Вьетнаме. Без гида конечно сюда ехать не надо - будет скучно)
Тихая и спокойная экскурсия😍 Направление не очень популярное, но если вы хотите поехать посмотреть на природу,
Тихая и спокойная экскурсия😍 Направление не очень популярное, но если вы хотите поехать посмотреть на природу,
Тихая и спокойная экскурсия😍 Направление не очень популярное, но если вы хотите поехать посмотреть на природу,
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Е
Эту экскурсию «вытащил» гид Виктор. Он местный житель. Много узнали интересного о жизни вьетнамцев и о данном заповеднике. В целом экскурсия познавательная. Описание, конечно, не совсем соответствует действительности. Мангровый заповедник огромен. Обзор на катере. Крокодилов кормили, обезьян видели издали, проезжая на открытом транспортном средстве, птиц там не совсем. Если вы любите полное отсутствие людей вокруг, то вам сюда!
Эту экскурсию «вытащил» гид Виктор. Он местный житель. Много узнали интересного о жизни вьетнамцев и о
Эту экскурсию «вытащил» гид Виктор. Он местный житель. Много узнали интересного о жизни вьетнамцев и о
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Е
Отличная поездка на природу!
Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
Отличный день с Ириной!
Отличная поездка на природу!
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Наталья
Брали экскурсию в Иангровые джунгли.
Нас сопровождал гид Николай.
Очегь понравилось путешествие - и взрослым, и детям.
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Е
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
Большое спасибо Ирине за превосходную экскурсию! Это были незабывания впечатления и поездка, которую очень хочется повторить!
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N
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по мне, поэтому выбрали экскурсию, где торговли и людей поменьше. Ирина - отличный гид, по
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дороге на паром успели и о геграфии, и о природе поговорить, и о жизни во Вьетнаме, и об истории. Ведь даже те джунгли, в которых мы гуляли с недавней историей связаны: восстановлены после того, как были отравлены и сожжены во время войны. Не укладывается в голове, что эти огромные площади были засажены заново людьми! Уважение вьетнамцам! Развлекательная программа бы ла тоже выполнена: проезд на пароме, перемещение по реке на катере, на острове с летучими лисами (увидели и их) на лодочке, ловили крокодилов, увидели илистых прыгунов, маленьких крабиков, кабана, цапель… Забрались на смотровую вышку посмотреть на масштаб лесов. Съели оооочень вкусный и обильный обед из морепродуктов (острота блюд была приемлимая). Мартышки были в своем репертуаре - самец утащил у Ирины пакет с креветками. Нам повезло еще в том, что народа было немного, все успели по времени. Спасибо!

Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
Были сегодня 27.03.25 в джунглях. В Хошимине проездом, только один день. Огромный город -это не по
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Входит в следующие категории Хошимина

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