Мы отправимся в гастропутешествие по локальным ресторанам, где вы по достоинству оцените колорит и самобытность вьетнамской кухни. Зайдём за знаменитыми уличными бургерами, продегустируем традиционный суп Фо Бо, заглянем в крафтовую пивоварню и завершим прогулку дегустацией яичного кофе — напитка, который стоит попробовать хотя бы раз в жизни.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

от $250 за 1–2 человек или $100 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы посетим смотровую площадку башни BITEXCO, откуда открывается панорамный вид на Хошимин.

Прогуляемся по центральной улице Нгуен Хюэ и остановимся для фото у памятника Хо Ши Мину перед зданием городского народного комитета.

Насладимся знаменитыми уличными бургерами Бань-ми. Это отличное сочетание хрустящего хлеба, сочного мяса, кисловатых солёных огурцов, острого перца чили и свежих трав в качестве приправы.

Следующая локация — пивоварня Bia Craft East West Brewing, где мастера изготавливают крафтовое пиво из смеси зерна, хмеля, дрожжей и различных специй, используя при этом свою безграничную креативность.

Затем мы пригласим вас насладиться знаменитым супом Фо Бо — «душой» вьетнамской кухни, признанной многими шеф-поварами, экспертами, журналами и международными телеканалами одним из самых привлекательных блюд в мире.

И в финале отправимся в Flat White Coffee, чтобы насладиться яичным кофе — напитком, который возглавляет список из 17 кофейных напитков, которые любители кофе должны попробовать хотя бы раз в жизни.

Во время прогулки поговорим об истории становления и развития Хошимина и особенностях национальной кухни.

Организационные детали