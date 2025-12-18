Гастрономическая экскурсия в Хошимине (всё включено)
Прогулка по местам, где рождаются легенды уличной еды
Мы отправимся в гастропутешествие по локальным ресторанам, где вы по достоинству оцените колорит и самобытность вьетнамской кухни.
Зайдём за знаменитыми уличными бургерами, продегустируем традиционный суп Фо Бо, заглянем в крафтовую пивоварню и завершим прогулку дегустацией яичного кофе — напитка, который стоит попробовать хотя бы раз в жизни.
Описание экскурсии
Мы посетим смотровую площадку башни BITEXCO, откуда открывается панорамный вид на Хошимин.
Прогуляемся по центральной улице Нгуен Хюэ и остановимся для фото у памятника Хо Ши Мину перед зданием городского народного комитета.
Насладимся знаменитыми уличными бургерами Бань-ми. Это отличное сочетание хрустящего хлеба, сочного мяса, кисловатых солёных огурцов, острого перца чили и свежих трав в качестве приправы.
Следующая локация — пивоварня Bia Craft East West Brewing, где мастера изготавливают крафтовое пиво из смеси зерна, хмеля, дрожжей и различных специй, используя при этом свою безграничную креативность.
Затем мы пригласим вас насладиться знаменитым супом Фо Бо — «душой» вьетнамской кухни, признанной многими шеф-поварами, экспертами, журналами и международными телеканалами одним из самых привлекательных блюд в мире.
И в финале отправимся в Flat White Coffee, чтобы насладиться яичным кофе — напитком, который возглавляет список из 17 кофейных напитков, которые любители кофе должны попробовать хотя бы раз в жизни.
Во время прогулки поговорим об истории становления и развития Хошимина и особенностях национальной кухни.
Организационные детали
Поедем на автомобиле Toyota Fortuner или Ford Transit в зависимости от количества человек
В стоимость входит: билет на смотровую площадку BITEXCO, еда и напитки, указанные в программе
Отдельно оплачиваются напитки и блюда вне программы (вы можете заказать и оплатить их самостоятельно по желанию)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1698 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. читать дальше
Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.