6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННиколай5 августа 2024Очень интересное место - своеобразный "иммерсивный" музей, где посетители могут сами погрузиться в историю войны во Вьетнаме. Экскурсия проводилась на комфортабельном минивэне. Экскурсоводом был вьетнамский гид Виктор - замечательный организатор и рассказчик.
- ЕЕлена15 июля 2024Экскурсия была интересной, гид Ирина очень хорошо все рассказывала) удалось увидеть обезьян, крабов, илистых прыгунов, птиц и вдали летучих мышей (лисичек) на ветках) Все понравилось!!! Спасибо)
- ММария8 июля 2024Экскурсия очень понравилась, увлекательно и познавательно. Очень вкусный обед. Только хотелось бы увидеть больше животных и птиц. Еще будет здорово, когда достроят мост, чтобы не стоять в очередь на паром.
- кконстантин1 июля 2024Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.
- ДДмитрий23 июня 2024Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой
- ААлександр17 декабря 2019Хорошая экскурсия, отличный гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Нескучные экскурсии»
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