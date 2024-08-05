Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Хошимине на русском языке, цены от $150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
25 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
На машине
4 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $270 за всё до 2 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    5 августа 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Очень интересное место - своеобразный "иммерсивный" музей, где посетители могут сами погрузиться в историю войны во Вьетнаме. Экскурсия проводилась на комфортабельном минивэне. Экскурсоводом был вьетнамский гид Виктор - замечательный организатор и рассказчик.
  • Е
    Елена
    15 июля 2024
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Экскурсия была интересной, гид Ирина очень хорошо все рассказывала) удалось увидеть обезьян, крабов, илистых прыгунов, птиц и вдали летучих мышей (лисичек) на ветках) Все понравилось!!! Спасибо)
  • М
    Мария
    8 июля 2024
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Экскурсия очень понравилась, увлекательно и познавательно. Очень вкусный обед. Только хотелось бы увидеть больше животных и птиц. Еще будет здорово, когда достроят мост, чтобы не стоять в очередь на паром.
  • к
    константин
    1 июля 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.
  • Д
    Дмитрий
    23 июня 2024
    Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой
  • А
    Александр
    17 декабря 2019
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Хорошая экскурсия, отличный гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Нескучные экскурсии»

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  3. Парки и смотровые площадки Хошимина
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 29 ⭐ отзывов, цены от $150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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