Н Николай Партизанские туннели Кучи. История подземной войны Очень интересное место - своеобразный "иммерсивный" музей, где посетители могут сами погрузиться в историю войны во Вьетнаме. Экскурсия проводилась на комфортабельном минивэне. Экскурсоводом был вьетнамский гид Виктор - замечательный организатор и рассказчик.

Е Елена Экспедиция в мангровые джунгли Экскурсия была интересной, гид Ирина очень хорошо все рассказывала) удалось увидеть обезьян, крабов, илистых прыгунов, птиц и вдали летучих мышей (лисичек) на ветках) Все понравилось!!! Спасибо)

М Мария Экспедиция в мангровые джунгли Экскурсия очень понравилась, увлекательно и познавательно. Очень вкусный обед. Только хотелось бы увидеть больше животных и птиц. Еще будет здорово, когда достроят мост, чтобы не стоять в очередь на паром.

к константин Партизанские туннели Кучи. История подземной войны Получили огромное удовольствие от поездки. Очень интересно,информативно. Гидом была Ирина,очень образованный и интересный человек,на все вопросы давала развёрнутые ответы. Однозначно рекомендую данную поездку.

Д Дмитрий Партизанские туннели Кучи. История подземной войны Замечательная экскурсия! Были с детьми - все понравилось. интересный рассказчик, хороший маршрут и трансфер, все продумано до мелочей! Рекомендуем к посещению - без этой экскурсии поездка во Вьетнам была бы однобокой