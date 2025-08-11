Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Хошимине – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Хошимине на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
7.5 часов
17 отзывов
Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
«В стоимость включены: весь транспорт по маршруту, дегустации и входные билеты»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $240 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
«В стоимость экскурсии входит: дегустация (суп фо бо или блин Бань Сео, один вид местного кофе, три вида крафтового пива на человека), билеты на смотровую площадку небоскрёба»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $250 за всё до 6 чел.
Гастрономическая экскурсия в Хошимине (всё включено)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 13 чел.
Гастрономическая экскурсия в Хошимине (всё включено)
Прогулка по местам, где рождаются легенды уличной еды
Начало: У вашего отеля в центре города
«Зайдём за знаменитыми уличными бургерами, продегустируем традиционный суп Фо Бо, заглянем в крафтовую пивоварню и завершим прогулку дегустацией яичного кофе — напитка, который стоит попробовать хотя бы раз в жизни»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $250 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    11 августа 2025
    Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
    Были на экскурсии с гидом Виктором. Гид хорошо говорит по русски, не спешит, толково овечает на все вопросы обо всем)))
    читать дальше

    С нами был ребенок 11 лет, не любитель экскурсий, но ему очень поравилось. Первый раз во Вьетнаме и в Хошемине. Считаем, что экскурсия проведена очень хорошо. Мы получили много новой информации о стране, людях, городе, нюансах перехода местных улиц)) Поняли насколько вкусно и разнообразно можно поесть во Въетнаме, как разобраться что где лучше есть. Виктор показал нам отличные места, где можно поесть в Сайгоне. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо. Рекомендуем.

  • И
    Ирина
    1 июля 2025
    Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
    Замечательный вариант, для тех кто хочет познать Хо Ши Мин не напрягаясь. Начать с утреннего кофе, послушать о городе, сидя
    читать дальше

    в уютной кофейне, а не стоя под палящим солнцем. Понять, как тут работает сервис, на каких скоростях все движется. Потом прогуляться по центру, получить бесценную подсказку как переходить эти безумные улицы. Зайти в пару мест со старыми ремеслами, где ничего не навязывают и не предлагают купить, и можно просто поулыбаться и повосхищаться лаковым техниками и вышивке по шелку. Посмотреть на город со смотровой и послушать рассказы про разные кварталы. Оценить разные гостиницы, оставленные, как архитектурное наследние французами в разные века. Пройтись там где жила Далида и Катрин Денев, потом пообедать там, где обедал Билл Клинтон. Получить ФоБо практически из той же самой кастрюли. И под конец узнать, что ХоШиМин - это для тех, кто "по пиву". (Сорта, кстати, прикольные, подойдут даже для тех, кто пиво не очень любит, как я). В итоге получается очень сбалансированно, словно гуляешь не с гидом в парадигме "в 498 году китайцы вот этот кирпич…", а с друзьями, которые не осудят, что ты вечно "хочешь перекусить".

  • А
    Александра
    11 февраля 2025
    Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
    Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
  2. Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
  3. Гастрономическая экскурсия в Хошимине (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 250. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дегустационные туры», 20 ⭐ отзывов, цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль