в уютной кофейне, а не стоя под палящим солнцем. Понять, как тут работает сервис, на каких скоростях все движется. Потом прогуляться по центру, получить бесценную подсказку как переходить эти безумные улицы. Зайти в пару мест со старыми ремеслами, где ничего не навязывают и не предлагают купить, и можно просто поулыбаться и повосхищаться лаковым техниками и вышивке по шелку. Посмотреть на город со смотровой и послушать рассказы про разные кварталы. Оценить разные гостиницы, оставленные, как архитектурное наследние французами в разные века. Пройтись там где жила Далида и Катрин Денев, потом пообедать там, где обедал Билл Клинтон. Получить ФоБо практически из той же самой кастрюли. И под конец узнать, что ХоШиМин - это для тех, кто "по пиву". (Сорта, кстати, прикольные, подойдут даже для тех, кто пиво не очень любит, как я). В итоге получается очень сбалансированно, словно гуляешь не с гидом в парадигме "в 498 году китайцы вот этот кирпич…", а с друзьями, которые не осудят, что ты вечно "хочешь перекусить".