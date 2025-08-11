Водная прогулка
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
«В стоимость включены: весь транспорт по маршруту, дегустации и входные билеты»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
«В стоимость экскурсии входит: дегустация (суп фо бо или блин Бань Сео, один вид местного кофе, три вида крафтового пива на человека), билеты на смотровую площадку небоскрёба»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от $250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Гастрономическая экскурсия в Хошимине (всё включено)
Прогулка по местам, где рождаются легенды уличной еды
Начало: У вашего отеля в центре города
«Зайдём за знаменитыми уличными бургерами, продегустируем традиционный суп Фо Бо, заглянем в крафтовую пивоварню и завершим прогулку дегустацией яичного кофе — напитка, который стоит попробовать хотя бы раз в жизни»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от $250 за всё до 13 чел.
- ППолина11 августа 2025Были на экскурсии с гидом Виктором. Гид хорошо говорит по русски, не спешит, толково овечает на все вопросы обо всем)))
- ИИрина1 июля 2025Замечательный вариант, для тех кто хочет познать Хо Ши Мин не напрягаясь. Начать с утреннего кофе, послушать о городе, сидя
- ААлександра11 февраля 2025Брали эту экскурсию 9 февраля. Организация отличная, перемещались на микроавтобусе с кондиционером, посетили много интересный точек и попробовали вкусных продуктов. Масса позитивных впечатлений, спасибо!
