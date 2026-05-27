В дельте Меконга сразу чувствуется другой ритм жизни: лодки скользят между берегов, в садах пахнет спелыми фруктами, а деревенские дороги уходят в тень кокосовых пальм. Вы отправитесь в путешествие по югу Вьетнама, где вместо спешки царит спокойствие, а городской шум сменяет традиционная музыка и тишина каналов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $250 за человека

Описание экскурсии

Пагода Винь Чанг

Крупнейший буддийский храм провинции Тьензянг. Вы увидите пагоду середины 19 века, где азиатские традиции сочетаются с европейскими архитектурными особенностями, и осмотрите 2 статуи Будды, символизирующие разные этапы духовного пути.

Прогулка по реке Меконг

Круиз по одной из главных рек Азии. С воды в полной мере раскрывается атмосфера дельты: спокойная, живая и совсем не похожая на ритм большого города.

Фруктовый сад

На одном из островов вы побываете в саду местных жителей, попробуете свежие тропические фрукты и ароматный чай, а также послушаете традиционную музыку региона.

Лодочная прогулка по каналам

По пути вы увидите зелёные берега, местные лодки и деревни, спрятанные среди пальм. Узкие каналы здесь образуют настоящую сеть водных «улиц», по которым и течёт повседневная жизнь дельты.

Ремесленная деревня

Вы заглянете в мастерскую, где делают кокосовые конфеты, рисовые лепёшки, мёд и сувениры из кокосового дерева. Понаблюдаете за приготовлением местных сладостей и попробуете их.

Путешествие на конной повозке

Проедете по деревенским дорогам среди фруктовых садов и пальм.

Обед на берегу Меконга

Завершит программу обед в ресторане у реки. Вам предложат блюда традиционной кухни региона, включая рыбу «Ухо слона».

Вы узнаете:

почему дельту Меконга называют «рисовой чашей» Вьетнама

как местные живут среди рек, каналов и плодородных островов

какую роль в жизни региона играют ремёсла и сельское хозяйство

в чём особенности культурных традиций южного Вьетнама

как буддизм отражается в архитектуре и жизни региона

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Хошимина

10:45–11:15 — пагода Виньчанг

11:15–12:00 — прогулка по реке Меконг

12:00–12:30 — фруктовый сад

12:30–13:00 — лодочная прогулка по каналам

13:00–13:30 — ремесленная деревня

13:30–14:00 — поездка по деревенским дорогам на конной повозке

14:00–15:00 — обед на берегу Меконга

15:00–17:15 — возвращение в Хошимин

Организационные детали