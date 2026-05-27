Из Хошимина к дельте Меконга

Исследовать аутентичный Южный Вьетнам на лодках и конной повозке (всё включено)
В дельте Меконга сразу чувствуется другой ритм жизни: лодки скользят между берегов, в садах пахнет спелыми фруктами, а деревенские дороги уходят в тень кокосовых пальм.

Вы отправитесь в путешествие по югу Вьетнама, где вместо спешки царит спокойствие, а городской шум сменяет традиционная музыка и тишина каналов.
Описание экскурсии

Пагода Винь Чанг

Крупнейший буддийский храм провинции Тьензянг. Вы увидите пагоду середины 19 века, где азиатские традиции сочетаются с европейскими архитектурными особенностями, и осмотрите 2 статуи Будды, символизирующие разные этапы духовного пути.

Прогулка по реке Меконг

Круиз по одной из главных рек Азии. С воды в полной мере раскрывается атмосфера дельты: спокойная, живая и совсем не похожая на ритм большого города.

Фруктовый сад

На одном из островов вы побываете в саду местных жителей, попробуете свежие тропические фрукты и ароматный чай, а также послушаете традиционную музыку региона.

Лодочная прогулка по каналам

По пути вы увидите зелёные берега, местные лодки и деревни, спрятанные среди пальм. Узкие каналы здесь образуют настоящую сеть водных «улиц», по которым и течёт повседневная жизнь дельты.

Ремесленная деревня

Вы заглянете в мастерскую, где делают кокосовые конфеты, рисовые лепёшки, мёд и сувениры из кокосового дерева. Понаблюдаете за приготовлением местных сладостей и попробуете их.

Путешествие на конной повозке

Проедете по деревенским дорогам среди фруктовых садов и пальм.

Обед на берегу Меконга

Завершит программу обед в ресторане у реки. Вам предложат блюда традиционной кухни региона, включая рыбу «Ухо слона».

Вы узнаете:

  • почему дельту Меконга называют «рисовой чашей» Вьетнама
  • как местные живут среди рек, каналов и плодородных островов
  • какую роль в жизни региона играют ремёсла и сельское хозяйство
  • в чём особенности культурных традиций южного Вьетнама
  • как буддизм отражается в архитектуре и жизни региона

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Хошимина
10:45–11:15 — пагода Виньчанг
11:15–12:00 — прогулка по реке Меконг
12:00–12:30 — фруктовый сад
12:30–13:00 — лодочная прогулка по каналам
13:00–13:30 — ремесленная деревня
13:30–14:00 — поездка по деревенским дорогам на конной повозке
14:00–15:00 — обед на берегу Меконга
15:00–17:15 — возвращение в Хошимин

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном — в зависимости от количества участников
  • Входные билеты и обед включены в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Том
Том — Организатор в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 161 туриста
Добро пожаловать во Вьетнам вместе с нашим агентством — вашим гидом в мир удивительных путешествий! Вы мечтаете об отдыхе, полном ярких впечатлений, экзотической природы и незабываемых приключений? С нами ваши мечты
становятся реальностью! Мы ведущая туристическая компания во Вьетнаме с многолетним опытом работы. Мы предлагаем индивидуальные и групповые программы по всей стране. Откройте для себя живописные пляжи Южно-Китайского моря, древние храмы и пагоды, вкуснейшую вьетнамскую кухню, культурные традиции и доброжелательность местных жителей. Создайте свои лучшие воспоминания во Вьетнаме — с нами легко, безопасно и интересно!

