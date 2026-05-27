Вы отправитесь в путешествие по югу Вьетнама, где вместо спешки царит спокойствие, а городской шум сменяет традиционная музыка и тишина каналов.
Описание экскурсии
Пагода Винь Чанг
Крупнейший буддийский храм провинции Тьензянг. Вы увидите пагоду середины 19 века, где азиатские традиции сочетаются с европейскими архитектурными особенностями, и осмотрите 2 статуи Будды, символизирующие разные этапы духовного пути.
Прогулка по реке Меконг
Круиз по одной из главных рек Азии. С воды в полной мере раскрывается атмосфера дельты: спокойная, живая и совсем не похожая на ритм большого города.
Фруктовый сад
На одном из островов вы побываете в саду местных жителей, попробуете свежие тропические фрукты и ароматный чай, а также послушаете традиционную музыку региона.
Лодочная прогулка по каналам
По пути вы увидите зелёные берега, местные лодки и деревни, спрятанные среди пальм. Узкие каналы здесь образуют настоящую сеть водных «улиц», по которым и течёт повседневная жизнь дельты.
Ремесленная деревня
Вы заглянете в мастерскую, где делают кокосовые конфеты, рисовые лепёшки, мёд и сувениры из кокосового дерева. Понаблюдаете за приготовлением местных сладостей и попробуете их.
Путешествие на конной повозке
Проедете по деревенским дорогам среди фруктовых садов и пальм.
Обед на берегу Меконга
Завершит программу обед в ресторане у реки. Вам предложат блюда традиционной кухни региона, включая рыбу «Ухо слона».
Вы узнаете:
- почему дельту Меконга называют «рисовой чашей» Вьетнама
- как местные живут среди рек, каналов и плодородных островов
- какую роль в жизни региона играют ремёсла и сельское хозяйство
- в чём особенности культурных традиций южного Вьетнама
- как буддизм отражается в архитектуре и жизни региона
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Хошимина
10:45–11:15 — пагода Виньчанг
11:15–12:00 — прогулка по реке Меконг
12:00–12:30 — фруктовый сад
12:30–13:00 — лодочная прогулка по каналам
13:00–13:30 — ремесленная деревня
13:30–14:00 — поездка по деревенским дорогам на конной повозке
14:00–15:00 — обед на берегу Меконга
15:00–17:15 — возвращение в Хошимин
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Vios, Hyundai Elantra, Kia Cerato, Toyota Venza, Toyota Veloz, Ford Transit, Hyundai Solati или аналогичном — в зависимости от количества участников
- Входные билеты и обед включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды