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тура - если убрать по 2-3 часа автобуса в каждую сторону туда-обратно, то она действительно насыщенная и интересная, посвящена жизни вьетнамцев и их традиционным занятиям). При хорошей погоде можно сделать аутентичные фото при плавании на лодках в соломенных шляпах. Но смотрите прогноз погоды - в сезон дождей, наверно, будет не совсем по кайфу проходить весь маршрут в дождевиках под ливень.