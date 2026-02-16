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Прогулки и экскурсии на лодке в Хошимине

Найдено 3 экскурсии в категории «На лодке» в Хошимине на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Из Хошимина к дельте Меконга
На машине
Конные прогулки
На лодке
8 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Из Хошимина к дельте Меконга
Исследовать аутентичный Южный Вьетнам на лодках и конной повозке (всё включено)
26 июл в 09:30
27 июл в 09:30
от $250 за всё до 2 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
На машине
На лодке
На микроавтобусе
13 часов
Индивидуальная
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня
«В первый день вы отправитесь путешествовать на лодке по дельте Меконга»
27 июл в 08:30
28 июл в 08:30
от $850 за человека
Путешествие на реку Меконг - из Хошимина
На машине
На лодке
8 часов
Групповая
до 13 чел.
Путешествие на реку Меконг - из Хошимина
Прокатиться на лодках, попробовать тропические фрукты и окунуться в буддизм
Начало: У отеля в центре города
«В стоимость входят:— трансфер из центра Хошимина на минивэне Ford Transit, Hyundai Solati, Kia Sedona или Hyundai Starex— прогулки на лодках (есть спасжилеты и инструктаж по технике безопасности)— дегустации, комплексный обед и бутылка воды»
Расписание: в четверг в 08:45
30 июл в 08:45
6 авг в 08:45
$120 за человека

Последние отзывы на экскурсии

J
Гид Герман, очень с большой любовью рассказывал о своей стране, много интересного. Прекрасно владеет русским. ьимур очень быстро отвечал на сообщения, по любым вопросам.
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Алексей
Гид Герман сначала показался весьма странным по поведению, но к концу тура завоевал наше расположение (во многом благодаря удачной программе
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тура - если убрать по 2-3 часа автобуса в каждую сторону туда-обратно, то она действительно насыщенная и интересная, посвящена жизни вьетнамцев и их традиционным занятиям). При хорошей погоде можно сделать аутентичные фото при плавании на лодках в соломенных шляпах. Но смотрите прогноз погоды - в сезон дождей, наверно, будет не совсем по кайфу проходить весь маршрут в дождевиках под ливень.

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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На лодке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Из Хошимина к дельте Меконга;
  2. Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина;
  3. Путешествие на реку Меконг - из Хошимина.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рынок Бен Тхань;
  2. Финансовая башня Битекско;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Собор Нотр-Дам де Сайгон;
  5. Рынок Бинь Тай;
  6. Оперный театр;
  7. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июле 2026
Сейчас в Хошимине в категории "На лодке" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 850.
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на лодке, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь