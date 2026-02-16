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Индивидуальная
до 13 чел.
Из Хошимина к дельте Меконга
Исследовать аутентичный Южный Вьетнам на лодках и конной повозке (всё включено)
26 июл в 09:30
27 июл в 09:30
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Уникальная экскурсия из Хошимина: дельта Меконга и туннели Кучи. Погрузитесь в историю и природу Вьетнама за два дня
«В первый день вы отправитесь путешествовать на лодке по дельте Меконга»
27 июл в 08:30
28 июл в 08:30
от $850 за человека
Групповая
до 13 чел.
Путешествие на реку Меконг - из Хошимина
Прокатиться на лодках, попробовать тропические фрукты и окунуться в буддизм
Начало: У отеля в центре города
«В стоимость входят:— трансфер из центра Хошимина на минивэне Ford Transit, Hyundai Solati, Kia Sedona или Hyundai Starex— прогулки на лодках (есть спасжилеты и инструктаж по технике безопасности)— дегустации, комплексный обед и бутылка воды»
Расписание: в четверг в 08:45
30 июл в 08:45
6 авг в 08:45
$120 за человека
Последние отзывы на экскурсии
J
Гид Герман, очень с большой любовью рассказывал о своей стране, много интересного. Прекрасно владеет русским. ьимур очень быстро отвечал на сообщения, по любым вопросам.
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Гид Герман сначала показался весьма странным по поведению, но к концу тура завоевал наше расположение (во многом благодаря удачной программе
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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На лодке»
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