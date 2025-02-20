Канзо — прохладное царство лесов и воды. Здесь обитают тысячи летучих мышей, крабы и рыбы, обезьяны и множество птиц. Вы прокатитесь на каноэ и рассмотрите причудливые деревья, растущие прямо в реке. Испытаете силы в ловле крокодила, познакомитесь с другими — куда более дружелюбными животными. И полюбуетесь невероятными видами заповедника.
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Уникальные мангровые леса
- 🐊 Ловля крокодилов на удочку
- 🦇 Лагуна с летучими мышами
- 🐒 Остров обезьян
- 🏞️ Панорама с башни Tang Bong
Что можно увидеть
- Лагуна Нгеан
- Башня Tang Bong
- Остров обезьян
- Лесная партизанская база Rung Sac
Описание водной прогулки
- Проплывём через мангровый лес на каноэ и насладимся удивительными деревьями.
- Заглянем в лагуну Нгеан, где обитает несколько видов летучих мышей.
- Посмотрим, как разводят крабов — и испытаем силы в крабалке.
- Поднимемся на башню Tang Bong и полюбуемся панорамой мангрового биосферного заповедника.
- Сядем в специальную лодку и отправимся ловить крокодилов на удочку с приманкой.
- Пройдём по подвесному мосту и прогуляемся по живописному лесу.
- Посетим остров обезьян и понаблюдаем, как живут приматы.
- Доберёмся до лесной партизанской базы Rung Sac (по желанию за доплату).
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner, Toyota Innova, Isuzu Mu-X, микроавтобусе Ford Transit или аналогичных моделях (в зависимости от размера группы).
- Дополнительно оплачивается обед по меню и посещение лесной партизанской базы — $20 за каноэ на двух человек.
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$120
|Дети до 7 лет
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Хошимина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 1203 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
20 фев 2025
Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.
Спасибо, что предложили начать экскурсию позже, чтобы не ждать подъёма уровня реки во время экскурсию.
Спасибо, что предложили начать экскурсию позже, чтобы не ждать подъёма уровня реки во время экскурсию.
М
Михаил
1 янв 2025
В целом все было отлично. Мы смогли увидеть много удивительных животных и растений.
В нашем случае поездка была согласована меньше, чем за сутки. За это огромное спасибо организаторам!
Два фактора, которые нужно
В нашем случае поездка была согласована меньше, чем за сутки. За это огромное спасибо организаторам!
Два фактора, которые нужно
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