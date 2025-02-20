читать дальше иметь в виду:

1) В жаркие часы птицы чаще всего прячутся. Поэтому нужно учитывать время, когда начинать поездку.

2) с обезьянами нужно быть осторожными. Когда гид говорит, что все ценное лучше оставить в машине, а также нужно снять очки и шляпы, то это не пустая формальность!

В целом все было отлично. Мы смогли увидеть много удивительных животных и растений.В нашем случае поездка была согласована меньше, чем за сутки. За это огромное спасибо организаторам!Два фактора, которые нужно