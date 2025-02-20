Из Хошимина - в мангровые леса Канзо

Насладиться первозданной природой, проплыть по реке на каноэ и попробовать поймать крокодила
Канзо — прохладное царство лесов и воды. Здесь обитают тысячи летучих мышей, крабы и рыбы, обезьяны и множество птиц. Вы прокатитесь на каноэ и рассмотрите причудливые деревья, растущие прямо в реке. Испытаете силы в ловле крокодила, познакомитесь с другими — куда более дружелюбными животными. И полюбуетесь невероятными видами заповедника.
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Уникальные мангровые леса
  • 🐊 Ловля крокодилов на удочку
  • 🦇 Лагуна с летучими мышами
  • 🐒 Остров обезьян
  • 🏞️ Панорама с башни Tang Bong
Из Хошимина - в мангровые леса Канзо
Из Хошимина - в мангровые леса Канзо
Из Хошимина - в мангровые леса Канзо
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Лагуна Нгеан
  • Башня Tang Bong
  • Остров обезьян
  • Лесная партизанская база Rung Sac

Описание водной прогулки

  • Проплывём через мангровый лес на каноэ и насладимся удивительными деревьями.
  • Заглянем в лагуну Нгеан, где обитает несколько видов летучих мышей.
  • Посмотрим, как разводят крабов — и испытаем силы в крабалке.
  • Поднимемся на башню Tang Bong и полюбуемся панорамой мангрового биосферного заповедника.
  • Сядем в специальную лодку и отправимся ловить крокодилов на удочку с приманкой.
  • Пройдём по подвесному мосту и прогуляемся по живописному лесу.
  • Посетим остров обезьян и понаблюдаем, как живут приматы.
  • Доберёмся до лесной партизанской базы Rung Sac (по желанию за доплату).

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner, Toyota Innova, Isuzu Mu-X, микроавтобусе Ford Transit или аналогичных моделях (в зависимости от размера группы).
  • Дополнительно оплачивается обед по меню и посещение лесной партизанской базы — $20 за каноэ на двух человек.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоговорящий гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$120
Дети до 7 лет$90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Хошимина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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2
1
К
20 фев 2025
Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.
Спасибо, что предложили начать экскурсию позже, чтобы не ждать подъёма уровня реки во время экскурсию.
Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.Очень интересная и красивая экскурсия от Mr. Hung.
М
1 янв 2025
В целом все было отлично. Мы смогли увидеть много удивительных животных и растений.

В нашем случае поездка была согласована меньше, чем за сутки. За это огромное спасибо организаторам!

Два фактора, которые нужно
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иметь в виду:
1) В жаркие часы птицы чаще всего прячутся. Поэтому нужно учитывать время, когда начинать поездку.
2) с обезьянами нужно быть осторожными. Когда гид говорит, что все ценное лучше оставить в машине, а также нужно снять очки и шляпы, то это не пустая формальность!

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