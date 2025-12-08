Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $240 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadezda8 декабря 2025У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
- ЕЕлена7 декабря 2025Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
- ППавел5 декабря 2025Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
- ИИрина3 декабря 2025Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
- ВВера1 декабря 2025Спасибо нашему гиду Герману за великолепную экскурсию по Меконгу и самым ярким его островам и фермам! Катание на лодках по
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
- ЕЕвгений17 ноября 2025Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
- ЕЕлена8 ноября 2025Отличная поездка на природу!
Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
Отличный день с Ириной!
- ЕЕлена7 ноября 2025Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
- DDmitry7 ноября 2025Отличная, очень насыщенная экскурсия по мангровым лесам, восстановленным человеческими руками. Видели мангры и с воды и пешком и сверху - с наблюдательных вышек. Большое спасибо Ирине и другим организаторам.
- ССнежана4 ноября 2025На экскурсии по Меконгу мы получили профессиональный рассказ о Вьетнаме, а также уважение и радушие со стороны нашего гида. Конечно,
- ТТатьяна4 ноября 2025Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши
- ЕЕвгений28 октября 2025Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
- ССергей23 октября 2025Отличная экскурсия, которая оставила массу впечатлений! Виктор прекрасный гид и собеседник, терпеливо отвечал на все вопросы, рассказывал про быт, культуру
- ИИрина10 октября 2025Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный Вьетнам. Очень много интересных
- ЛЛилия9 октября 2025Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
- ААлексей3 октября 2025Экскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут люди
- ЭЭльвира28 сентября 2025Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
- ЯЯрослав27 сентября 2025Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
- ААрина18 сентября 2025Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.
