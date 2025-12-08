Мои заказы

Активности – экскурсии в Хошимине

Найдено 5 экскурсий в категории «Активности» в Хошимине на русском языке, цены от $129. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
122 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Хошимину
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
11 дек в 07:00
12 дек в 07:00
от $150 за всё до 10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
62 отзыва
Водная прогулка
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 06:00
от $240 за всё до 13 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
2.5 часа
31 отзыв
Билет на борт
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
11 дек в 19:00
12 дек в 19:00
$129 за всё до 2 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от $300 за всё до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
8 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
от $240 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadezda
    8 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    У нас был молодой человек Коля. Информация была подана хорошо про все объекты, которые были по маршруту, но из-за нехватки словарного запаса иногда не мог в полном объёме дать развёрнутый ответ на вопросы про город. Чуть практики и будет отлично!
  • Е
    Елена
    7 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень позитивная и знающая свою работу экскурсовод Бик. Нам очень понравилось.
  • П
    Павел
    5 декабря 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё и обо всем, отвечает на любые вопросы. Словом, только хорошие впечатления. Спасибо, Бик! 🙏
    Экскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всёЭкскурсия очень понравилась. Наш гид Бик - очень интересный и хороший гид. Много рассказывает, знает всё
  • И
    Ирина
    3 декабря 2025
    Многоликий Сайгон
    Замечательная экскурсия, которую великолепно провела миссис БИК! Очень советую всем
    Узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали!
  • В
    Вера
    1 декабря 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Спасибо нашему гиду Герману за великолепную экскурсию по Меконгу и самым ярким его островам и фермам! Катание на лодках по
    читать дальше

    каналам, визит на змеиную ферму, все невероятные вкусности в за целый день! Очень внимательный гид и рассказы об истории очень интересные. Впечатления отличные!

  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Нам всё понравилось. Нашим гидом была миссис Зунг. Хорошо говорит по-русски. Мы были в Сайгоне 2 дня и самим за
    читать дальше

    такое короткое время не посетить по жаре столько мест. Нас возил комфортный автобус с кондиционером. Понятно, что время у тебя ограниченно на осмотр, но для первого знакомства вполне достаточно. Спасибо. Я рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень понравилась экскурсия. Узнали очень много нового и интересного. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    8 ноября 2025
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Отличная поездка на природу!
    Нам с погодой повезло! Увидели леса, прокатились на катере и лодке, покормили крокодилов и познакомились с обезьянами!
    Отличный день с Ириной!
    Отличная поездка на природу!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия со знающим экскурсоводом!
  • D
    Dmitry
    7 ноября 2025
    Экспедиция в мангровые джунгли
    Отличная, очень насыщенная экскурсия по мангровым лесам, восстановленным человеческими руками. Видели мангры и с воды и пешком и сверху - с наблюдательных вышек. Большое спасибо Ирине и другим организаторам.
  • С
    Снежана
    4 ноября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    На экскурсии по Меконгу мы получили профессиональный рассказ о Вьетнаме, а также уважение и радушие со стороны нашего гида. Конечно,
    читать дальше

    самостоятельно мы смогли бы ознакомиться с таким количеством локаций. Единственное пожелание будущим туристам - не берите комплексный обед, а заказывайте по меню. Все, что зависело от гида, выше всяких похвал. Большое спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 ноября 2025
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он отвечал на все наши
    читать дальше

    вопросы и рассказал много всего интересного про Вьетнам😍 а еще у него отличный русский! И это восхищает!
    Мы включили обед в экскурсию, но даже и без него, мне кажется, мы не остались бы голодными, тк почти на каждой локации что-то пробовали🤤 очень круто смотреть на производство и тут же пробовать готовый продукт!
    У нас остались только приятные впечатления, определенно рекомендуем Виктора и его экскурсии🔥 уверены, что остальные маршруты не менее интересны!

    Экскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, онЭкскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, онЭкскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, онЭкскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, онЭкскурсия была очень насыщенной и интересной! Практически всю дорогу мы с Виктором о чем-то разговаривали, он
  • Е
    Евгений
    28 октября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
    Все понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. РекомендуюВсе понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. РекомендуюВсе понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. РекомендуюВсе понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. РекомендуюВсе понравилось. Классный гид, интересно, грамотно. Рекомендую
  • С
    Сергей
    23 октября 2025
    Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия, которая оставила массу впечатлений! Виктор прекрасный гид и собеседник, терпеливо отвечал на все вопросы, рассказывал про быт, культуру
    читать дальше

    и природу Вьетнама – нам было очень комфортно.
    Сама экскурсия, очень насыщенная: дегустации, сувенирные лавки, народные промыслы, супер эмоциональный сплав по Реке Меконг, обед и прекрасный Буддийский храм.
    Виктор прекрасно знает менталитет наших соотечественников, поэтому с ним было очень комфортно все время! Рекомендуем Виктора и его компанию гидов. Компания друзей и Санкт - Петербурга

  • И
    Ирина
    10 октября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный Вьетнам. Очень много интересных
    читать дальше

    фактов об истории, культуре, делилась историями из жизни. Очень ей благодарны за крутую экскурсию!

    Сама дельта реки Меконг очень красивое место. Путешествовали между несколькими островами, на каждом из которых была своя активность (фрукты, шоколад, обед, плавание на лодках).

    Получили наслаждение, природа очень впечатляет и формат отличный.

    Ездили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальныйЕздили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальныйЕздили вдвоём с мужем. Очень понравилось. Нашей сопровождающей была Mrs. Thanh Lan. Открыла для нас реальный
  • Л
    Лилия
    9 октября 2025
    Многоликий Сайгон
    Легкая обзорная экскурсия по основным местам центра
  • А
    Алексей
    3 октября 2025
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут люди
    Экскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут людиЭкскурсия интересная. Не напряжная. Экскурсия чисто природная, посмотреть какая природа в долине реки Меконг и как там живут люди
  • Э
    Эльвира
    28 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересно, колоритно, много истории. С нами был гид Ник - рекомендую 👌
  • Я
    Ярослав
    27 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Хочется поделиться восторгом от экскурсии, которая состоялась 26 сентября 2025 года и стала настоящим украшением нашей поездки в Хошимин! Нашим
    читать дальше

    гидом была миссис Бик, и это был невероятный успех!
    С первых же минут миссис Бик расположила к себе не только глубокими знаниями, но и своей удивительной энергетикой, а также прекрасным знанием русского языка. Она не просто рассказывала сухие факты о Дворце Воссоединения, соборе Нотр-Дам и центральном почтамте. Она оживляла историю, наполняя ее личными историями, легендами и теплым юмором, ответила на все наши вопросы о буддизме. Чувствовалось, что она не просто работает гидом, а искренне любит этот город и хочет разделить эту любовь с нами.

    Отдельно хочу отметить идеальную организацию. Маршрут был выстроен очень логично, без лишней спешки, но мы успели увидеть все самое главное. Миссис Бик мастерски ориентировалась в городской суете, показала нам не только парадные достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Ее совет аыпить вьетнамский кофе с яйцом после экскурсии был просто блестящим!
    Эта экскурсия подарила нам не просто набор впечатлений, а целостное понимание Хошимина — города с сложной историей, невероятной энергией и гостеприимными жителями. И огромная заслуга в этом — миссис Бик!!!

  • А
    Арина
    18 сентября 2025
    Многоликий Сайгон
    Очень интересная экскурсия! Не просто посмотрели основные достопримечательности, но и узнали много о повседневной жизни жителей Вьетнама.

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Многоликий Сайгон
  2. Экскурсия по дельте реки Меконг
  3. Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
  4. Экспедиция в мангровые джунгли
  5. Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Оперный театр
  3. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в декабре 2025
Сейчас в Хошимине в категории "Активности" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 129 до 300. Туристы уже оставили гидам 257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Активности», 257 ⭐ отзывов, цены от $129. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль