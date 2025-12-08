читать дальше

гидом была миссис Бик, и это был невероятный успех!

С первых же минут миссис Бик расположила к себе не только глубокими знаниями, но и своей удивительной энергетикой, а также прекрасным знанием русского языка. Она не просто рассказывала сухие факты о Дворце Воссоединения, соборе Нотр-Дам и центральном почтамте. Она оживляла историю, наполняя ее личными историями, легендами и теплым юмором, ответила на все наши вопросы о буддизме. Чувствовалось, что она не просто работает гидом, а искренне любит этот город и хочет разделить эту любовь с нами.



Отдельно хочу отметить идеальную организацию. Маршрут был выстроен очень логично, без лишней спешки, но мы успели увидеть все самое главное. Миссис Бик мастерски ориентировалась в городской суете, показала нам не только парадные достопримечательности, но и уютные уголки, скрытые от глаз большинства туристов. Ее совет аыпить вьетнамский кофе с яйцом после экскурсии был просто блестящим!

Эта экскурсия подарила нам не просто набор впечатлений, а целостное понимание Хошимина — города с сложной историей, невероятной энергией и гостеприимными жителями. И огромная заслуга в этом — миссис Бик!!!