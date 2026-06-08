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Три символа южного Вьетнама: туннели Кучи, храм Каодай и гора Ба Ден

Познакомиться с историей, религией и легендами страны (из Хошимина)
Этот маршрут объединяет три разные стороны южного Вьетнама.

Вы побываете в туннелях Кучи, увидите необычный храм религии Каодай и подниметесь на гору Ба Ден — важное место паломничества с красивыми панорамами окрестностей.

За один день вас ждут военная история, религиозные традиции и природные пейзажи, которые помогут лучше понять культуру и прошлое страны.
Три символа южного Вьетнама: туннели Кучи, храм Каодай и гора Ба Ден
Три символа южного Вьетнама: туннели Кучи, храм Каодай и гора Ба Ден
Три символа южного Вьетнама: туннели Кучи, храм Каодай и гора Ба Ден

Описание экскурсии

6:30 — трансфер из Хошимина в район Кучи

8:30–10:30 — посещение туннелей Кучи. Вы посмотрите документальный фильм, осмотрите туннельный комплекс, посетите стрельбище и попробуете традиционный партизанский паёк.

10:30–12:00 — переезд в провинцию Тайнинь.

12:00–12:40 — посещение главного храма религии Каодай. Вы познакомитесь с историей, философией и особенностями этого религиозного движения.

Затем отправимся к горе Баден (Чёрная Дева).

13:00–16:00 — осмотр храмов, садов и статуй на вершине горы, обед.

16:00–19:00 — возвращение в Хошимин.

Темы

  • История туннелей Кути и роль партизанского движения во время Вьетнамской войны.
  • Религия Каодай: её происхождение, философия и место в современной жизни Вьетнама.
  • Гора Баден — самая высокая вершина южного Вьетнама. Поговорим о связанных с ней легендах, местных верованиях и паломнических традициях.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, входные билеты и обед
  • Дополнительно оплачиваются патроны на стрельбище, напитки и питание вне программы
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2693 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
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сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз! Вьетнамские гиды из нашей команды получили образование в вузах СССР и России, хорошо говорят по-русски и уже много лет проводят экскурсии для русскоговорящих туристов.

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