Этот маршрут объединяет три разные стороны южного Вьетнама.
Вы побываете в туннелях Кучи, увидите необычный храм религии Каодай и подниметесь на гору Ба Ден — важное место паломничества с красивыми панорамами окрестностей.
За один день вас ждут военная история, религиозные традиции и природные пейзажи, которые помогут лучше понять культуру и прошлое страны.
Вы побываете в туннелях Кучи, увидите необычный храм религии Каодай и подниметесь на гору Ба Ден — важное место паломничества с красивыми панорамами окрестностей.
За один день вас ждут военная история, религиозные традиции и природные пейзажи, которые помогут лучше понять культуру и прошлое страны.
Описание экскурсии
6:30 — трансфер из Хошимина в район Кучи
8:30–10:30 — посещение туннелей Кучи. Вы посмотрите документальный фильм, осмотрите туннельный комплекс, посетите стрельбище и попробуете традиционный партизанский паёк.
10:30–12:00 — переезд в провинцию Тайнинь.
12:00–12:40 — посещение главного храма религии Каодай. Вы познакомитесь с историей, философией и особенностями этого религиозного движения.
Затем отправимся к горе Баден (Чёрная Дева).
13:00–16:00 — осмотр храмов, садов и статуй на вершине горы, обед.
16:00–19:00 — возвращение в Хошимин.
Темы
- История туннелей Кути и роль партизанского движения во время Вьетнамской войны.
- Религия Каодай: её происхождение, философия и место в современной жизни Вьетнама.
- Гора Баден — самая высокая вершина южного Вьетнама. Поговорим о связанных с ней легендах, местных верованиях и паломнических традициях.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, входные билеты и обед
- Дополнительно оплачиваются патроны на стрельбище, напитки и питание вне программы
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2693 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Входит в следующие категории Хошимина
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