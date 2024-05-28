Экскурсии на микроавтобусе в Хошимине с гидом по низким ценам

Найдено 5 экскурсий в категории «На микроавтобусе» в Хошимине на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия по дельте реки Меконг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
«Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 200 за всё до 10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
«Варианты транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 100 за всё до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой»
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
50 за всё до 6 чел.
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
«В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от 610 за всё до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 80 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KESTUTIS
    28 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
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    Лан рассказала нам очень много о Вьетнаме, выбрала маршрут так, чтобы не попасть в большие скопления туристов, очень приятная в общении. Спасибо!

    Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множествоОтличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество
  • В
    Вадим
    23 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
  • K
    Kristina
    12 апреля 2024
    Экскурсия по дельте реки Меконг
    Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
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    Гид прекрасно говорил на русском. Мог ответить на любые вопросы. В целом нам понравилось. Из минусов- мы плотно позавтракали, потом нас поили чаем с дегустацией меда, потом дегустировали фрукты и кокосовые конфеты. К тому моменту как нужно было ехать в ресторан на обед мы были совершено не голодны, поэтому отменили обед и раньше вернулись в город. Ну и что нужно понимать, что место очень туристическое и сильно коммерциализированно.

  • О
    Оксана
    1 апреля 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
  • B
    Boris
    19 марта 2024
    4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На микроавтобусе»

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  3. Трансфер из аэропорта Хошимина
  4. Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
  5. Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 610. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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