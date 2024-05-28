1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
«Транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
«Варианты транспорт: 4-местный автомобиль, 7-местный автомобиль, 16-местный микроавтобус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
«Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой»
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
«В стоимость включено: кондиционированный транспорт (седан или минивэн), все входные билеты, ночь в отеле 3*, завтрак в отеле на второй день»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €610 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
«Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Hyundai Starex»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- KKristina12 апреля 2024Экскурсия организована хорошо. Нас забрали из отеля в центре Сайгона. Дорога до дельты заняла около двух часов в комфортном автомобиле.
- ООксана1 апреля 2024Брали обзорную экскурсию 2 взрослых+2 детей(8 и 4 года). Всё достопримечательности находятся в центре. Гид интересно рассказывала, очень культурная, деликатная женщина. Экскурсию советую, тк даже если быть без гида в этих местах, то не так интересно
- BBoris19 марта 2024Заказывали у Тимура 2 экскурсии, одна городская по Сайгону, другая прогулка по каналам. Гиды оказались с очень богатым русским языком, а так же знаниями истории. В целом остались очень довольны, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 50 до 610. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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