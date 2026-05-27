Хошимин + дельта Меконга или туннели Кучи на выбор

Военная история и южная атмосфера (обед включён)
Пора познакомиться с Хошимином — крупнейшим городом страны, который местные до сих пор называют Сайгоном.

Вы увидите колониальную архитектуру, узнаете о недавней истории Вьетнама, а затем при желании отправитесь в дельту Меконга — к плавучим деревням, лодкам и жизни на воде — или к туннелям Кучи, в которых прятались партизаны во время войны.
Хошимин + дельта Меконга или туннели Кучи на выбор

Описание экскурсии

9:00 — Военный музей. Вы узнаете о событиях войны 1961–1975 годов и увидите экспозиции, посвящённые истории Вьетнама

10:30 — главпочтамт Хошимина. Один из символов города, сохранивший атмосферу французского Индокитая

12:00 — площадь Хошимина. Современный центр города с широкими проспектами и колониальными зданиями

12:30–13:00 — обед. Время подкрепиться блюдами вьетнамской кухни

13:30 — дельта Меконга. Во второй половине дня отправимся в один из самых живописных регионов страны. Вас ждут прогулки по воде, местный колорит и деревни на реке

Альтернатива — туннели Кучи, где вы узнаете больше о партизанском движении

До 18:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • почему Хошимин называют экономической столицей Вьетнама
  • как устроена жизнь современного Сайгона
  • какую роль сыграли туннели Кучи во время войны
  • как живут люди в дельте Меконга
  • чем южный Вьетнам отличается от северного
  • почему местные жители продолжают называть город Сайгоном

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от размера группы
  • В стоимость включены входные билеты в городе и обед
  • Прогулки по Меконгу проходят на небольших лодках
  • Дельта Меконга оплачивается отдельно — $230 за 2 человек, туннели Кучи — $190 за 2 человек. В туннели Кучи нельзя с детьми до 8 лет
  • В стоимость дополнительных программ входят напитки: вода, чай, газировка, пиво или ром
  • С вами будет гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Хошимине
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 611 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
воедино, воссоздавая своеобразный нрав местных жителей. Я собрала команду опытных гидов, которые являясь профессионалами своего дела, помогают нашим гостям познакомиться с Вьетнамом, проникнуться атмосферой и колоритом этой страны. Если вы желаете не только прикоснуться к истории Вьетнама, но понять вьетнамцев, мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, опытом и полезной информацией. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии в Далате, по окрестностям Нячанга и в других городах и провинциях этой удивительной страны.

