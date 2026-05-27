Пора познакомиться с Хошимином — крупнейшим городом страны, который местные до сих пор называют Сайгоном.
Вы увидите колониальную архитектуру, узнаете о недавней истории Вьетнама, а затем при желании отправитесь в дельту Меконга — к плавучим деревням, лодкам и жизни на воде — или к туннелям Кучи, в которых прятались партизаны во время войны.
Описание экскурсии
9:00 — Военный музей. Вы узнаете о событиях войны 1961–1975 годов и увидите экспозиции, посвящённые истории Вьетнама
10:30 — главпочтамт Хошимина. Один из символов города, сохранивший атмосферу французского Индокитая
12:00 — площадь Хошимина. Современный центр города с широкими проспектами и колониальными зданиями
12:30–13:00 — обед. Время подкрепиться блюдами вьетнамской кухни
13:30 — дельта Меконга. Во второй половине дня отправимся в один из самых живописных регионов страны. Вас ждут прогулки по воде, местный колорит и деревни на реке
Альтернатива — туннели Кучи, где вы узнаете больше о партизанском движении
До 18:30 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- почему Хошимин называют экономической столицей Вьетнама
- как устроена жизнь современного Сайгона
- какую роль сыграли туннели Кучи во время войны
- как живут люди в дельте Меконга
- чем южный Вьетнам отличается от северного
- почему местные жители продолжают называть город Сайгоном
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от размера группы
- В стоимость включены входные билеты в городе и обед
- Прогулки по Меконгу проходят на небольших лодках
- Дельта Меконга оплачивается отдельно — $230 за 2 человек, туннели Кучи — $190 за 2 человек. В туннели Кучи нельзя с детьми до 8 лет
- В стоимость дополнительных программ входят напитки: вода, чай, газировка, пиво или ром
- С вами будет гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$130
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто свяжитесь с гидом через форму бронирования с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или отмените бронь.
Ольга — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 611 туристов
Живя во Вьетнаме много лет, не перестаю поражаться и восхищаться колориту и особенностям местных жителей, старинной архитектуре, первозданной природе. Удивляет и контраст этой страны — необузданность и покорность почти сливаются
