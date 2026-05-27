Пора познакомиться с Хошимином — крупнейшим городом страны, который местные до сих пор называют Сайгоном. Вы увидите колониальную архитектуру, узнаете о недавней истории Вьетнама, а затем при желании отправитесь в дельту Меконга — к плавучим деревням, лодкам и жизни на воде — или к туннелям Кучи, в которых прятались партизаны во время войны.

Можно с детьми

от $130 за человека

9:00 — Военный музей. Вы узнаете о событиях войны 1961–1975 годов и увидите экспозиции, посвящённые истории Вьетнама

10:30 — главпочтамт Хошимина. Один из символов города, сохранивший атмосферу французского Индокитая

12:00 — площадь Хошимина. Современный центр города с широкими проспектами и колониальными зданиями

12:30–13:00 — обед. Время подкрепиться блюдами вьетнамской кухни

13:30 — дельта Меконга. Во второй половине дня отправимся в один из самых живописных регионов страны. Вас ждут прогулки по воде, местный колорит и деревни на реке

Альтернатива — туннели Кучи, где вы узнаете больше о партизанском движении

До 18:30 — возвращение в отель

Вы узнаете:

почему Хошимин называют экономической столицей Вьетнама

как устроена жизнь современного Сайгона

какую роль сыграли туннели Кучи во время войны

как живут люди в дельте Меконга

чем южный Вьетнам отличается от северного

почему местные жители продолжают называть город Сайгоном

