Оставьте жаркий город и на один день окажитесь среди изумрудных чайных террас и шумных водопадов Бао Лока! По дороге — кофейные рощи, деревенские храмы и истории о чае, кофе и шёлке. В заповеднике поднимемся к Дамбри и Дасара и почувствуем свежесть горного воздуха. Идеально для тех, кто хочет прикоснуться к природе и местной культуре.
Описание экскурсии
- Экскурсия начинается рано утром — с трансфера из Хошимина в город Бао Лок (около 4 часов в одну сторону).
- По пути остановимся на чайной и кофейной плантациях и поговорим об истории выращивания этих культур на территории Вьетнама.
- Полюбуемся водопадами Дамбри и Дасара.
- По дороге мы затронем тему буддизма и католичества и сделаем остановки для посещения местных храмов.
- Заедем на обед в местное кафе.
Организационные детали
- В стоимость входит: транспорт с водителем (седан или минивэн), входные билеты на объекты, обед.
- По дороге туда и обратно мы сделаем кофе-паузы — оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провели экскурсии для 2707 туристов
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Входит в следующие категории Хошимина
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