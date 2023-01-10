3 часа

Индивидуальная до 3 чел.

Экскурсия по храмам города Хошимина Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ «Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей»

Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня