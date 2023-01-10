7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: дельта Меконг и храм Винь Чанг
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 14:00
5 ноя в 09:00
от $230 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай (из Хошимина)
Погрузиться в религиозную жизнь Вьетнама и увидеть самого большого бронзового Будду Азии
Начало: В центре города
«Посещение нескольких храмов, пропитанных легендами горы»
Завтра в 06:00
5 ноя в 06:00
от $280 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
«Что вы увидите:• Храм Небесной богини Chua Ba Thien Hau — покровительницы мореплавателей»
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
5 ноя в 09:00
$125 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман10 января 2023Всё было отлично, могу категорически рекомендовать экскурсию для каждого! Нам с женой очень понравилось, как сами локации которые необходимо посетить, так и организация всего мероприятия, Ирине большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в ноябре 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 280. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.69 из 5
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