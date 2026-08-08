Посетить собор Нотр-Дам де Сайгон, погулять по центру Хошимина и увидеть город с 51-го этажа
Сайгон сложно понять за один визит.
Он состоит из разных эпох: французского колониального прошлого, социалистической истории 20 века и современности азиатского мегаполиса. На этой прогулке вы пройдёте через все три слоя города.
А ещё услышите колокола Нотр-Дама, отправите открытку из старого почтамта, при желании попробуете кофе и вьетнамский шоколад.
Описание экскурсии
Собор Нотр-Дам де Сайгон
Вы начнёте прогулку под бой часов и звук колоколов. В воскресенье перед мессой можно заглянуть внутрь храма и найти там высокие своды, витражи и неожиданное сочетание Европы с тропической Азией. Вы услышите, как здесь появился французский город с бульварами и соборами.
Центральный почтамт
Увидите одно из самых красивых зданий старого Сайгона. Выберете открытку и отправите домой — маленький привет, который вернёт в путешествие после возвращения.
Кофейня и шоколад Maison Marou
Попробуете вьетнамский спешелти-кофе, а дети — мороженое. Узнаете, как Вьетнам стал одной из кофейных столиц Азии. Затем заглянете в Maison Marou — магазин знаменитого вьетнамского шоколада. Продегустируете, выберете подарки и поймёте, почему местное какао покоряет гурманов.
Центр Хошимина
Пройдёте мимо ратуши, памятника Хо Ши Мину и городской оперы. Мы расскажем о социалистическом Вьетнаме, современной истории и как Сайгон стал одним из самых динамичных городов Юго-Восточной Азии.
Панорама с 51-го этажа
Вас ждёт подъём на высотку. Сверху увидите современный Сайгон: реку, проспекты, старинные кварталы и небоскрёбы.
Организационные детали
В стоимость включён бокал шампанского на панорамной площадке
Дополнительные расходы (по желанию): кофе, шоколад, открытки и обед с видом на город
С вами будет один из гидов нашей команды
в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 09:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 18 лет
$35
Стандартный
$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам де Сайгон
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет.
Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай, читать дальшеуменьшить
Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей.
Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом.
Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.
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