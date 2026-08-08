Сайгон сложно понять за один визит. Он состоит из разных эпох: французского колониального прошлого, социалистической истории 20 века и современности азиатского мегаполиса. На этой прогулке вы пройдёте через все три слоя города. А ещё услышите колокола Нотр-Дама, отправите открытку из старого почтамта, при желании попробуете кофе и вьетнамский шоколад.

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Описание экскурсии

Собор Нотр-Дам де Сайгон

Вы начнёте прогулку под бой часов и звук колоколов. В воскресенье перед мессой можно заглянуть внутрь храма и найти там высокие своды, витражи и неожиданное сочетание Европы с тропической Азией. Вы услышите, как здесь появился французский город с бульварами и соборами.

Центральный почтамт

Увидите одно из самых красивых зданий старого Сайгона. Выберете открытку и отправите домой — маленький привет, который вернёт в путешествие после возвращения.

Кофейня и шоколад Maison Marou

Попробуете вьетнамский спешелти-кофе, а дети — мороженое. Узнаете, как Вьетнам стал одной из кофейных столиц Азии. Затем заглянете в Maison Marou — магазин знаменитого вьетнамского шоколада. Продегустируете, выберете подарки и поймёте, почему местное какао покоряет гурманов.

Центр Хошимина

Пройдёте мимо ратуши, памятника Хо Ши Мину и городской оперы. Мы расскажем о социалистическом Вьетнаме, современной истории и как Сайгон стал одним из самых динамичных городов Юго-Восточной Азии.

Панорама с 51-го этажа

Вас ждёт подъём на высотку. Сверху увидите современный Сайгон: реку, проспекты, старинные кварталы и небоскрёбы.

Организационные детали