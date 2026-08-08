Мои заказы

Сайгон: колокола, кофе и панорамы

Посетить собор Нотр-Дам де Сайгон, погулять по центру Хошимина и увидеть город с 51-го этажа
Сайгон сложно понять за один визит.

Он состоит из разных эпох: французского колониального прошлого, социалистической истории 20 века и современности азиатского мегаполиса. На этой прогулке вы пройдёте через все три слоя города.

А ещё услышите колокола Нотр-Дама, отправите открытку из старого почтамта, при желании попробуете кофе и вьетнамский шоколад.
Сайгон: колокола, кофе и панорамы
Сайгон: колокола, кофе и панорамы
Сайгон: колокола, кофе и панорамы

Описание экскурсии

Собор Нотр-Дам де Сайгон

Вы начнёте прогулку под бой часов и звук колоколов. В воскресенье перед мессой можно заглянуть внутрь храма и найти там высокие своды, витражи и неожиданное сочетание Европы с тропической Азией. Вы услышите, как здесь появился французский город с бульварами и соборами.

Центральный почтамт

Увидите одно из самых красивых зданий старого Сайгона. Выберете открытку и отправите домой — маленький привет, который вернёт в путешествие после возвращения.

Кофейня и шоколад Maison Marou

Попробуете вьетнамский спешелти-кофе, а дети — мороженое. Узнаете, как Вьетнам стал одной из кофейных столиц Азии. Затем заглянете в Maison Marou — магазин знаменитого вьетнамского шоколада. Продегустируете, выберете подарки и поймёте, почему местное какао покоряет гурманов.

Центр Хошимина

Пройдёте мимо ратуши, памятника Хо Ши Мину и городской оперы. Мы расскажем о социалистическом Вьетнаме, современной истории и как Сайгон стал одним из самых динамичных городов Юго-Восточной Азии.

Панорама с 51-го этажа

Вас ждёт подъём на высотку. Сверху увидите современный Сайгон: реку, проспекты, старинные кварталы и небоскрёбы.

Организационные детали

  • В стоимость включён бокал шампанского на панорамной площадке
  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе, шоколад, открытки и обед с видом на город
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 09:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 18 лет$35
Стандартный$45
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам де Сайгон
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 10:00, в воскресенье в 09:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алекс
Алекс — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1298 туристов
Я историк. Преподавал историю и философию, а затем переехал в Юго-Восточную Азию, где живу и путешествую уже много лет. Сейчас мой главный исследовательский интерес — Морской шёлковый путь. Через него Китай,
читать дальшеуменьшить

Вьетнам, Чампа и Таиланд были связаны с Индией, арабским миром и Европой. Это наследие живёт и сегодня — в архитектуре, кухне, традициях и повседневной жизни людей. Приезжая в новое место, я стараюсь понять его культурный код и поделиться своими открытиями с путешественниками. Так рождаются мои авторские маршруты — не только о достопримечательностях, но и о смыслах, которые за ними скрываются. Я не перегружаю гостей датами и фактами, оставляя время для собственных впечатлений и неспешного знакомства с местом. Вместе со мной работает команда гидов, которых объединяют схожий подход к путешествиям и внимательное отношение к гостям. Все программы создаю я сам, поэтому независимо от того, кто будет вашим проводником, маршрут сохранит свой авторский характер.

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии на «Сайгон: колокола, кофе и панорамы»

Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Круизы
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от $130 за всё до 2 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 2 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $250 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине
$45 за человека