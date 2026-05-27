Представьте: вы едете на рикше, а город вокруг зажигает огни. Посещаете колоритный театр кукол на воде, а затем смотрите на город с 49 этажа.
Ещё в программу включены ужин со шведским столом из морепродуктов и дегустация яичного кофе, который любят местные.
В финале вас ждёт улица Буйвьен, где Сайгон раскрывается как громкий, яркий и совершенно беззаботный.
Описание экскурсии
17:00 — трансфер в центр города
17:30 — прогулка на велорикше по колониальному кварталу. В расслабляющей атмосфере вы увидите вечерние огни Хошимина
18:30 — посещение традиционного театра кукол на воде. Насладитесь завораживающим представлением под живую народную музыку
19:30 — ужин в формате шведского стола. В ресторане богатый выбор морепродуктов и специалитетов
20:30 — подъём на смотровую площадку Bitexco Financial Tower (финансовой башни Битекско). Посмотрите на панораму ночного города
21:30 — дегустация яичного кофе. Попробуете необычный и вкусный вьетнамский деликатес с воздушной пеной из желтков
22:00 — прогулка по улице Bui Vien (Буйвьен). Погрузитесь в ночную жизнь и ощутите неугомонную энергию Хошимина
23:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- как Сайгон получил своё прозвище и почему он стал самым важным городом Индокитая в колониальные времена
- как Хошимин изменился после 1975 года
- какую роль играли Оперный театр, Главпочтампт и небоскрёб Bitexco
- какое значение имеет кукольный театр на воде
- почему рикша остаётся важной частью культурного опыта и туризма
- как уличная кухня формирует социальную жизнь вьетнамцев и что делает её такой популярной
- откуда появился рецепт яичного кофе и как он стал символом вьетнамской кофейной культуры
- почему улица Буйвьен так популярна среди путешественников и как она отражает современную, открытую сторону Вьетнама
Организационные детали
- Экскурсия проходит в комфортабельных автомобилях с кондиционером: до 7 чел. — внедорожники типа Toyota Fortuner, до 17 чел. — микроавтобусы типа Ford Transit
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
Тимур — ваша команда гидов в Хошимине
На сайте с 2014 года
Провели экскурсии для 2383 туристов
Русскоговорящий гид во Вьетнаме, ваш надёжный проводник по самым удивительным местам этой таинственной страны. Я больше 10 лет жил и учился в России, филолог по специальности. Сейчас живу в Хошимине. Свободно и грамотно говорю по-русски. Есть лицензия туристического международного гида. Я понимаю традиции и обычаи русского народа. Знаю, что во Вьетнаме привлекает туристов из России. Работаю с проверенной командой профессиональных гидов.
