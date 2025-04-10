Индивидуальная
до 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$150 за экскурсию
Билеты
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$69 за билет
Индивидуальная
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 апр в 09:00
11 апр в 09:00
$250 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Музей традиционной медицины»
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