Описание Фото Ответы на вопросы Проведите вечер на воде, любуясь огнями ночного Хошимина, отражающимися в реке Сайгон. Вас ждёт изысканный ужин, мягкая музыка и спокойная, романтическая атмосфера. Идеальный выбор для пар и особенных случаев.

TicketsS Ваш гид в Хошимине Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $44 за экскурсию Цена за 1-30 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский Язык проведения Круизы, музыкальные теплоходы

Описание экскурсии Ночной Сайгон с воды В начале круиза вы увидите, как огни Хошимина красиво отражаются в реке Сайгон. Лёгкий бриз, шум волн и мерцающий город создают атмосферу спокойствия и уюта — особенно подходящую для романтического вечера. Ужин и атмосфера Во время круиза вас ждёт тщательно приготовленный ужин и мягкая, мелодичная музыка, задающая тон интимному и тёплому вечеру. Насладитесь блюдами местной и интернациональной кухни, любуясь ослепительным горизонтом города с уникальной точки обзора. Этот круиз — идеальный вариант для пар, молодожёнов или тех, кто хочет провести особенный вечер. Воспоминания об этом путешествии останутся с вами надолго после окончания круиза.

