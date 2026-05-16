Проведите вечер на воде, любуясь огнями ночного Хошимина, отражающимися в реке Сайгон. Вас ждёт изысканный ужин, мягкая музыка и спокойная, романтическая атмосфера. Идеальный выбор для пар и особенных случаев.
Описание экскурсииНочной Сайгон с воды В начале круиза вы увидите, как огни Хошимина красиво отражаются в реке Сайгон. Лёгкий бриз, шум волн и мерцающий город создают атмосферу спокойствия и уюта — особенно подходящую для романтического вечера. Ужин и атмосфера Во время круиза вас ждёт тщательно приготовленный ужин и мягкая, мелодичная музыка, задающая тон интимному и тёплому вечеру. Насладитесь блюдами местной и интернациональной кухни, любуясь ослепительным горизонтом города с уникальной точки обзора. Этот круиз — идеальный вариант для пар, молодожёнов или тех, кто хочет провести особенный вечер. Воспоминания об этом путешествии останутся с вами надолго после окончания круиза.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида на русском языке
- Отдельный столик в круизе
- Входные билеты
- Шведский стол/комплексное меню
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки
- Доплата за праздничные дни во Вьетнаме
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
