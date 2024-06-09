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и обеспечит комфортную поездку. По дороге вы сможете узнать интересные факты о городе. При бронировании укажите номер рейса, количество детей и их возраст, конечную точку. Также сообщите, нужно ли встретить вас с табличкой с именем и организовать обратный трансфер. Стоимость включает аренду детских кресел и ожидание в аэропорту. Возможен заказ автомобиля комфорт-класса или минивэна для группы до 8 человек. Уточняйте стоимость в переписке. При наличии негабаритного багажа или более одного чемодана на человека возможна доплата