Найдено 4 экскурсии в категории « С обедом » в Камрани на русском языке, цены от $133. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На катере Аренда катера 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено) Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там «Посещение двух пляжей и комплекса Hòn Tằm Mud Bath, аренда экипировки для снорклинга, грязевые ванны, бассейны, зоны отдыха и обед с блюдами вьетнамской и международной кухни входят в стоимость» от $480 за всё до 4 чел. Музыкальные теплоходы Круизы На катамаране 5 часов Мини-группа до 12 чел. Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения Начало: У вашего отеля «На катамаране сервируют обед в формате шведского стола» Расписание: ежедневно в 08:30 $133 за человека На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён) Вокзал, Crazy House, водопад Датанла, катание на санках и пагода Линь Фуок - из Камрани Начало: У вашего отеля от $480 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Камрани

Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «С обедом», цены от $133. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь