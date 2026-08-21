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Индивидуальная
до 10 чел.
Морская одиссея по южным островам Нячанга - из Камрани (всё включено)
Понежиться на песочке островов Хон Миеу и Хон Че и расслабиться в грязевых ваннах Хон Там
«Посещение двух пляжей и комплекса Hòn Tằm Mud Bath, аренда экипировки для снорклинга, грязевые ванны, бассейны, зоны отдыха и обед с блюдами вьетнамской и международной кухни входят в стоимость»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $480 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Утренний круиз на премиальном катамаране - из Камрани
Провести утро в заливе Нячанга: вип-палуба, снорклинг, обед и морские развлечения
Начало: У вашего отеля
«На катамаране сервируют обед в формате шведского стола»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
23 авг в 08:30
$133 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён)
Вокзал, Crazy House, водопад Датанла, катание на санках и пагода Линь Фуок - из Камрани
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
23 авг в 04:30
от $480 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «С обедом»
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