Мини-группа
до 8 чел.
Весь Нячанг за пять часов: Чампа, Будда, собор и кофе
Понять, как Вьетнам менялся, сохраняя чужое наследие
Начало: У вашего отеля
«Прогулки в спокойном темпе, но с маленькими детьми подъёмы к Будде и собору могут занять больше времени»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
Завтра в 07:30
8 июл в 07:30
$70 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Фанранг, или Вьетнам без мишуры: храмы, парки и винодельни
Открыть регион, где встречаются море, горы и наследие древней Чампы
«Вы посетите мемориал дружбы России и Вьетнама, а затем увидите необычный буддийский храм»
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
от $235 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Камрани - в Фанранг: храм из кораллов, виноградники и дюны
Необычные места, вино и поездка по барханам в самом солнечном регионе Вьетнама (всё включено)
«9:15 — Ракушечная пагода: необычный буддийский храм, украшенный кораллами и ракушками, и лабиринт дракона»
7 июл в 08:00
10 июл в 08:30
от $350 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Соборы и храмы»
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