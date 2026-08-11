Экскурсии на водопады из Камрани

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Камрани на русском языке, цены от $380. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
На машине
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Увидите статую высотой в 16-этажный дом10:30 — водопад Ба Хо»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён)
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён)
Вокзал, Crazy House, водопад Датанла, катание на санках и пагода Линь Фуок - из Камрани
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитый «сумасшедший дом» и спуститесь с горы на альпийских санях прямо у водопада Датанла»
Завтра в 04:30
23 авг в 04:30
от $480 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Анна
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво подавал материал о стране,
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достопримечательностях. Мы впервые во Вьетнаме, было познавательно. В восторге от кормления животных и рыб. Оленята, козы, обезьянки, страусы, крокодилы и морские свинки зарядили позитивом. Водопад-восторг! Красота! Сын прыгал в гущу воды водопада, потом принимал травяную горячую ванну, купался с нами в термальных водах разной температуры! Организация трансфера и передвижения по парку на высоте. Все было комфортно, ноги не устали. В завершении дня мы попали на пагоду. Высоко на Нячангом! Вид с высоты птичьего полета. Тишина! Чистота вокруг! Душевное умиротворение! Место замечательное! Рекомендуем!

Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво
Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво
Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво
Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво
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Г
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Всем привет. Начну свой отзыв с того, как жаль, что мы встретились с Федором так поздно)))) и уже наделали ошибок
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купив другой тур у своего оператора с огромным количеством людей и никакой организацией)))) а с ребятами у нас была чудесная, шикарная, бомбическая индивидуальная экскурсия, еще и с отличной ценой, две семьи с детьми и со скептически настроенными мужчинами, которые были в конце самые заряженные. Спасибо огромное еще раз, я желаю вам только классных туристов!!! Федя красавчик! С любовью, ваши Петербуржцы!

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Ю
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво и ярко😍 никакой толкучки среди других туристов, реально индивидуальная экскурсия, как украли😅 будем обязательно советовать друзьям🤩
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво+2
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво
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Ксения
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Еще дома забронировала данный тур, списалась с организатором, мне все очень подробно описали, помимо этого, дали кучу нужной информации, спасибо.
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уже на экскурсию к нам приехала супер комфортная машина с гидом Али, невероятно позитивный и интересный человек и гид! Отвечал на все наши вопросы, абсолютно в любом направлении. самое крутое это маршрут, на всех локациях мы были одни! Это просто невероятно! Индивидуальная экскурсия во всех смыслах, даже на локациях. помог обменять деньги, посоветовал где что лучше купить! Советую всем! огромное спасибо!

Еще дома забронировала данный тур, списалась с организатором, мне все очень подробно описали, помимо этого, дали
Еще дома забронировала данный тур, списалась с организатором, мне все очень подробно описали, помимо этого, дали
Еще дома забронировала данный тур, списалась с организатором, мне все очень подробно описали, помимо этого, дали
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Anna
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все как мы любим. придумал
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классный сюрприз на мой день рождения 🎁. За это отдельная благодарность. Единственное, к дороге к водопаду надо быть готовым и рассчитывать свои силы.
Мы были семьей из 6 человек, под такое количество тоже, без проблем, организовали комфортабельный трансфер. Все отлично.

Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все
Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все
Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все
Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все
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Всего 5 отзывов в Камрани в категории "Водопады"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камрани
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани;
  2. Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён).
Какие места ещё посмотреть в Камрани
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Мосты;
  2. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 480. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Камрани (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Водопады», 5 ⭐ отзывов, цены от $380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь