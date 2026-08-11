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купив другой тур у своего оператора с огромным количеством людей и никакой организацией)))) а с ребятами у нас была чудесная, шикарная, бомбическая индивидуальная экскурсия, еще и с отличной ценой, две семьи с детьми и со скептически настроенными мужчинами, которые были в конце самые заряженные. Спасибо огромное еще раз, я желаю вам только классных туристов!!! Федя красавчик! С любовью, ваши Петербуржцы!