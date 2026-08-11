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Индивидуальная
до 4 чел.
Там, где заканчивается Нячанг: по скрытым уголкам из Камрани
Пагода Суой До, статуя Будды высотой 48 м и водопад Ба Хо
«Увидите статую высотой в 16-этажный дом10:30 — водопад Ба Хо»
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Далат: французская архитектура, арт-объекты и святыни (обед включён)
Вокзал, Crazy House, водопад Датанла, катание на санках и пагода Линь Фуок - из Камрани
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите знаменитый «сумасшедший дом» и спуститесь с горы на альпийских санях прямо у водопада Датанла»
Завтра в 04:30
23 авг в 04:30
от $480 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Мы провели прекрасный день! Получили массу положительных эмоций! Гидом у нас был Али. Интересно и ненавязчиво подавал материал о стране,
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Г
Всем привет. Начну свой отзыв с того, как жаль, что мы встретились с Федором так поздно)))) и уже наделали ошибок
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Ю
Гиду Али огромное спасибо за классный и интересный маршрут🫶 👍Пагоды Нячанга - это пушка, очень красиво и ярко😍 никакой толкучки среди других туристов, реально индивидуальная экскурсия, как украли😅 будем обязательно советовать друзьям🤩
+2
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Еще дома забронировала данный тур, списалась с организатором, мне все очень подробно описали, помимо этого, дали кучу нужной информации, спасибо.
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Экскурсия понравилась, спасибо Федору и его команде. Все чётко. Очень много знает и интересно рассказывает. Все как мы любим. придумал
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Всего 5 отзывов в Камрани в категории "Водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Камрани в августе 2026
Сейчас в Камрани в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 480. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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