Мини-группа
до 10 чел.
Из Камрани - в Дананг на ночном автобусе: увидеть главное
Мост Руки Бога, комплекс Ба На Хиллс и город-порт Хойан
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$355 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Камрани в Далат: главное за один день
Увидеть город с разных сторон - от буддийских святынь до фантастической архитектуры
«Познакомитесь с вьетнамским буддизмом и увидите знаменитого дракона из мозаики»
19 авг в 06:00
24 авг в 06:00
от $399 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Фанранг из Камрани: погружение в чрево дракона и знакомство с капибарами
Храм-лабиринт, наследие древней цивилизации Тямпа и местное виноделие
Начало: По договорённости
«Здесь царит спокойная атмосфера, с обзорной площадки открываются красивые виды на окрестности Фанранга и получаются колоритные фото»
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от $270 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Камрани в категории «Обзорные»
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