Эта поездка соединяет активное приключение и знакомство с природой. Вы окажетесь среди густых тропических лесов, горных склонов и тихих долин — всего менее чем в часе езды от Нячанга. И будете сами управлять квадроциклом, преодолевая грунтовые дороги, подъёмы и извилистые тропы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $57 за человека

Описание экскурсии

9:30 — Выезд из Камрани

Встреча гостей в центре города и отправление на автобусе программы. Дорога постепенно уходит в горы: морской пейзаж сменяется зелёными холмами и густыми лесами.

10:30–10:45 — прибытие в парк

Знакомство с территорией комплекса и регистрация участников.

10:50 — инструктаж и подготовка

Сначала проводится инструктаж по технике безопасности. Затем участники получают страховочную систему для zipline, шлем и необходимое защитное снаряжение.

11:00–12:45 — зиплайн

Начинается воздушный маршрут, проходящий среди крон тропического леса. Вы пролетите над зелёными долинами и ручьями, перемещаясь от платформы к платформе. С высоты открываются живописные виды на джунгли и горные склоны.

13:00 — обед в ресторане в лесу

14:00 — свободное время в парке

15:00–15:30 — отправление в Камрань

16:30–17:00 — возвращение в город

Время трансфера и активностей могут меняться в случае форс-мажорных обстоятельств. Мы заранее согласуем с вами изменения.

Организационные детали

Включено в стоимость

Защитное снаряжение и профессиональный гид от нашей команды

Входные билеты на достопримечательности

Базовая туристическая страховка

Трансфер из центра Нячанга и обратно в 8:00 и 11:30 утра

Трансфер из центра Камраня и обратно в 9:30 утра

Питьевая вода на протяжении всей программы

Обед в ресторане

Требования к участникам